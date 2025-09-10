De Vuelta a España is al flink onthoofd door meerdere protesten door pro-Palestijnse aanhangers. In etappe 11 en 16 kon er niet gefinisht worden, ook moest een renner de koers verlaten na een val door een protestant. De betogers hebben de ogen geopend van andere activisten, want er is meer op komst.

Dinsdag werd de slotklim in de zestiende etappe bezet door betogers, waardoor de organisatie op 8 kilometer van de streep een nieuwe finishlijn maakte. Egan Bernal pakte de overwinning in de onthoofde rit. Daarachter bleef het algemeen klassement, op Felix Gall na, volledig in tact. Ondanks alle hectiek besloot het peloton woensdagochtend unaniem om verder te koersen.

"Uiteindelijk stemden 23 ploegen ermee in om te koersen", vertelde Jack Haig van Bahrain-Victorious voor de start van de zeventiende etappe aan FloBikes. "Iedereen wil graag in Madrid aankomen en we moeten het dag voor dag bekijken en respecteren wat er gebeurt. Er zijn een paar incidenten die afbreuk doen aan het eerlijke sportevenement waar de renners veilig zijn."

Harde wind

Ironisch genoeg waren het niet demonstranten die de finishplaats van woensdag zouden verstoren, maar harde wind. Lang had de organisatie moeite om de finishbogen op de afsluitende Alto de El Morredero te plaatsen. Op 100 kilometer van de streep kwam het verlossende woord dat er gewoon gefinisht kon worden op de slotklim.

⚠️ Vientos de 50 km/h en meta. Dicen que allí no pueden llegar los ciclistas de cara a la 17ª etapa de #LaVuelta25 ⚠️



📍❌ De momento no habrá zona de invitados en meta y habrá que ver si afecta al recorrido de la etapa



📹 @imarkinez pic.twitter.com/hDjMXSkcgQ — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 10, 2025

Nieuwe gevaren op de loer

Toch is er de vrees voor meerdere protesten in Spanje. De organisatie beloofde dat er 1000 politieagenten zullen worden ingezet om het parcours van de Vuelta te beveiligen voor de twee slotetappes van dit weekend in en rond Madrid.

En als de pro-Palestijnse protesten nog niet genoeg zijn, beloven milieugroeperingen ook te protesteren tegen de etappe van zaterdag die finisht op de Bola del Mundo (12,3 km à 8,6%) in de bergen ten noorden van Madrid. Een groep genaamd Ecologistas en Acción belooft te demonstreren tegen de finish van de Vuelta in het hart van het Nationaal Park Sierra de Guadarrama. De organisatie omschrijft het als "een hooggebergte-enclave van grote ecologische waarde".

De Vuelta-leiding heeft fans al verboden om in de buurt te komen van de laatste 5 kilometer van de finale op de top van de Bola del Mundo. Daarmee willen ze de impact op het milieu op de berg al verminderen. Kortom: spektakel genoeg in de Vuelta, niet alleen op de weg.