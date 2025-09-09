Voor de tweede keer haalde een etappe in de Vuelta a España de originele finishlijn niet. Dinsdag werd op acht kilometer van de streep een virtuele lijn getrokken. Daan Hoole van Lidl-Trek maakt de betogingen van pro-Palestijnse demonstranten van dichtbij mee.

"Het begint steeds vijandiger en vervelender te worden", erkent hij in gesprek met de NOS. "Ik vind het hun goed recht om te protesteren, maar het moet natuurlijk wel veilig en op een goede manier." Eerder deze Vuelta werd de ploeg van Israel-Premier Tech tegen gehouden tijdens de ploegentijdrit.

De elfde etappe kon niet in Bilbao worden gefinisht, omdat demonstranten door de dranghekken waren gebroken. In rit 15 kwam Javier Romo van Movistar ten val door iemand die met een Palestijnse vlag liep. En op dinsdag werd al op acht kilometer van het einde gefinisht, omdat net voor de streep een onveilige situatie was ontstaan.

'Je ziet de agressie in hun ogen'

Wat begon als vredige protesten met het zwaaien van pro-Palestijnse vlaggen, neemt steeds ernstigere vormen aan. Dat ziet ook Hoole. "In de geneutraliseerde eerste kilometers gooiden ze met punaises, waardoor er veel lekke banden waren", blikt hij terug. Ook was er een boom omgezaagd die op het parcours was gevallen en probeerden mensen in het peloton te rennen, die net op tijd konden worden tegen gehouden.

In Morgadans at the bottom of Alto del Prado, a tree was deliberately cut down to block the passage of #LaVuelta25 riders. Police and race organizers quickly cleared the obstruction. (via @SpazioCiclismo) pic.twitter.com/CpDstrW4sb — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 9, 2025

"We hebben ook al een paar keer gehad dat we door hordes mensen heen reden en dat je de agressie in hun ogen zag", schetst de Nederlander. Net als veel anderen denkt hij dat de protestanten te ver gaan met hun protesten. "Ik snap niet precies waarom wij de dupe daarvan moeten zijn. Wat kunnen wij er op dit moment aan doen?"

Verdere verloop Vuelta

Er zijn nog vijf etappes te gaan in de Ronde van Spanje. Het is afwachten wat er de komende dagen nog volgt qua protesten en acties. "Ik probeer me er een beetje van af te sluiten en te focussen op de wedstrijd", aldus Hoole.

Finishen in Madrid

De organisatie hoopt dat de rittenkoers zoals gepland eindigt in Madrid. "Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er in Palestina gebeurt en willen we allemaal dat er vrede komt. Maar wij willen onze sport ook verdedigen", zei directeur Javier Guillen van de Ronde van Spanje op een persconferentie. "Je kan de wielrenners niet blijven hinderen. Uit respect voor de renners, het publiek en onze sport: laat ons gewoon fietsen. Meer vragen we niet."

"De belangrijkste boodschap die ik wil geven is dat we verdergaan met deze Vuelta", zei Guillen. "We gaan woensdag weer van start en het is onze bedoeling om zondag de finish in Madrid te halen. Dat staat niet ter discussie. We hebben al veel hulp van de politie. Maar we fietsen niet in een stadion. Ons parcours is kilometers lang. Dan kun je helaas niet alles tegenhouden."