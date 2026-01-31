Mathieu van der Poel maakt zich dit weekend op voor het WK veldrijden in het Nederlandse Hulst. Grote concurrent en eeuwige rivaal Wout van Aert kan daar door een blessure niet bij zien en de Belg verwacht dan ook een saaie race.

Van Aert ging eerder tijdens dit seizoen veldrijden ongelukkig onderuit en brak daarbij zijn enkel. De Belg was een van de enigen die Van der Poel op een goede dag nog enigszins kon volgen, maar is er dus op het WK niet bij.

'Beste crosser aller tijden'

Van Aert had daarom de tijd om aan te schuiven bij de podcast van Laurens ten Dam: Live Slow Ride Fast. Daarin ging het ook over de dominantie van Van der Poel, die laatst aangaf misschien wel te stoppen met veldrijden of in ieder geval een winter over te slaan. “Ik vond het moeilijk om te geloven”, vertelt Van Aert daarover.

“Zo dominant als hij nu is, dan denk ik dat iedereen blij zou moeten zijn als Mathieu blijft koersen. Het is fantastisch om hem te zien rijden. Hij is zonder twijfel de beste veldrijder aller tijden."

Een andere winnaar dan Van der Poel op het WK komende zondag in Hulst zou dan ook een verrassing zijn. De Nederlander won al zeven keer en pakte zowel eenmaal zilver als brons. Thibault Nys lijkt zijn grootste concurrent te zijn, maar Van Aert ziet niemand in de buurt van MvdP komen. “Als het er toe doet, dan heb ik Mathieu nooit zien wachten. Ik zie ook geen reden waarom dat in Hulst anders zou moeten zijn."

"Mathieu heeft al honderd keer laten zien dat hij sterk genoeg is om een uur solo te rijden. Je kunt het niet spannender maken dan het is. Mathieu staat gewoon een tree hoger dan de rest. Vorige week in Maasmechelen leek hij nóg sterker dan in de kerstperiode. Als hij daar nog sneller was gaan rijden, had hij de paaltjes uit de grond gereden. Hij was daar erg indrukwekkend.”