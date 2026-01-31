Mathieu van der Poel is niet alleen een topwielrenner op de weg, maar is ook veelvuldig oppermachtig in het veldrijden. Niemand twijfelt er dan ook aan dat hij zondag opnieuw wereldkampioen wordt, maar in aanloop naar het weekend ging het bijna helemaal mis op het parcours.

Dat blijkt uit beelden waar Het Laatste Nieuws mee aan de haal gaat. Van der Poel is al even in het Nederlandse Hulst om zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap. Vlak voor de race van zondag deed de 31-jarige al wat parcoursverkenning, maar dat ging niet zoals gepland.

Valpartij Mathieu van der Poel

Vlak voor een bocht schuift Van der Poel op hoge snelheid onderuit. Dat gebeurde niet in de modder, maar op een speciaal aangelegde brug. De Nederlander ging neer, bleef even zitten, maar kon gelukkig zijn weg vervolgen. Hij liet zich nog niet uit over de valpartij, maar vanuit België kwam er al snel meer informatie.

Volgens HLN moest hij 'even bekomen' van de valpartij. Na de crash legde hij naar verluidt nog twee rondes af. Het lijkt er gelukkig op dat de veelwinnaar zondag zo fit als mogelijk aan de start verschijnt.

Jagen op bijzondere wereldtitel

Een titel in Hulst zou extra bijzonder zijn omdat Van der Poel dan geschiedenis schrijft. Hij heeft maar liefst zeven WK's veldrijden al begonnen, maar als er een achtste bij komt is hij de enige met zoveel titels. Nu moet hij die eer nog delen met de Belg Eric de Vlaeminck. Die won eind jaren '60 tot begin jaren '70 nagenoeg elke keer de wereldtitel. Ook won hij een keertje brons.

Van der Poel staat inmiddels op zeven goud, eenmaal zilver en eenmaal brons. Dat maakt hem nu al de succesvolste renner ooit op het WK veldrijden. Zijn eerste goud was in 2015 in Hoogerheide. Vanaf 2019 won hij elk jaar dat hij aan de start van het WK verscheen. Ook op de weg won hij al eens de wereldtitel, dat was in 2023 in Glasgow.

Zondag 1 februari weten we of Van der Poel daadwerkelijk geschiedenis heeft geschreven. De Nederlander begint om 15.00 uur als absolute topfavoriet aan de race in de provincie Zeeland.