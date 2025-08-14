Harrie Lavreysen domineert al jaren alle sprintonderdelen in het baanwielrennen, maar het Nederlandse fenomeen is donderdag een record kwijtgeraakt. Zijn grote rivaal Matthew Richardson verbeterde het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start.

De Britse baanrenner kwam op de wielerpiste van het Turkse Konya tot een tijd van 8,941 seconden. Hij werd daarmee de eerste renner die de grens van negen seconden slechtte. Lavreysen had vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs het wereldrecord gepakt door een tijd van 9,088 te rijden.

Bij de 200 meter met vliegende start wordt niet vanuit stand vertrokken, maar rijdt een renner eerst enkele rondjes om al op gang te komen. Het onderdeel wordt op toernooien gereden als kwalificatie van het sprinttoernooi. Richardson haalde op de Turkse piste een gemiddelde van maar liefst 80,527 kilometer per uur.

Eerder record ongeldig

De Britse renner dacht eerder dit jaar op dezelfde baan in Turkije al het record te breken toen hij bij de Nations Cup een tijd van 9,044 seconden reed. Dat record werd echter ongeldig verklaard, omdat Richardson buiten de baan finishte.

Grote rivaal Lavreysen is 'landverrader'

Richardson (26) is al jaren de grootste concurrent van Lavreysen op de sprint. Op de Spelen in Parijs pakte hij het zilver achter de Nederlander, die met goud op de teamsprint en de keirin zijn hattrick aan olympische titels voltooide.

De rivaal van Lavreysen kwam toen nog uit voor Australië, maar nam na de Spelen de Britse nationaliteit aan. Richardson werd in 1999 geboren in het Engelse Maidstone en woonde daar tot zijn negende, maar op die leeftijd verhuisde zijn gezin vanwege het werk van zijn vader naar Australië. Hij kwam de eerste jaren van zijn loopbaan dan ook uit voor dat land.

Die switch werd hem niet in dank afgenomen door Australië, mede doordat hij het allemaal stilhield uit angst om niet geselecteerd te worden voor de Olympische Spelen. Door zijn overstap mocht hij niet uitkomen op de WK van vorig jaar en zijn oude land wilde zelfs dat hij tot 2026 geschorst zou worden, maar kwam daar later op terug.