De internationale wielerbond (UCI) heeft korte metten gemaakt met de uitspraken van de Spaanse premier Pedro Sánchez. Die stelde 'trots' te zijn op de demonstranten die het tijdens de Vuelta voorzien hadden op de deelnemende Israëlische wielerploeg. De internationale wielerbond laat weten de steun van de Spaanse premier te 'betreuren'.

'We betreuren dat de Spaanse premier en zijn regering acties hebben gesteund die het goede verloop van een sportevenement zouden kunnen belemmeren en in sommige gevallen hun bewondering voor de demonstranten hebben uitgesproken', laat de UCI weten in een persbericht.

'In strijd met de olympische waarden'

'Deze houding is in strijd met de olympische waarden van eenheid, wederzijds respect en vrede', gaat de bond verder. 'Het zet ook vraagtekens bij het vermogen van Spanje om grote internationale sportevenementen te organiseren en ervoor te zorgen dat deze plaatsvinden onder veilige omstandigheden en in overeenstemming met de principes van het olympisch handvest.'

Het persbericht van de bond heeft te maken met eerdere uitspraken van Sánchez. De Spaanse premier sprak zijn steun uit voor de Pro-Palestijnse demonstranten die meermaals de Ronde van Spanje verstoorden. Zondag leidde dit zelfs tot een vervroegde afloop van de laatste etappe wegens een blokkade. Ook bij eerdere etappes waren er protesten.

Urine gegooid en letsel veroorzaakt

'De UCI spreekt haar volledige afkeuring en diepe bezorgdheid uit over de gebeurtenissen die deze editie van de Vuelta markeerden', gaat het persbericht verder. "Sinds de wedstrijd op Spaanse bodem aankwam, werd de Vuelta bijna dagelijks verstoord door militante acties: individuen die het peloton binnendrongen, urine gooiden, renners in gevaar brachten en fysiek letsel veroorzaakten, waarbij sommigen van hen ten val kwamen, gewond raakten en gedwongen werden de wedstrijd te verlaten.

'De herhaaldelijke acties vormen een ernstige schending van de fundamentele beginselen van de sport. Sport moet autonoom blijven om zijn rol als instrument voor vrede te kunnen vervullen. We danken de organisatoren voor hun inzet en veerkracht in deze ongekende situatie', aldus de internationale wielerbond.

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike reed oppermachtig naar de rode leiderstrui, maar zal zelden zo weinig in de schijnwerpers hebben gestaan als winnaar dan nu. De demonstraties overschaduwden de Vuelta, waardoor de strijd om de zege op het tweede plan kwam. Vingegaard sprak zich eerst nog uit voor de actievoerders, maar baalde een paar etappes later ook weer flink van de invloed die ze hadden op de uitkomst van de Ronde van Spanje.