Wat de meeste wielerliefhebbers al vreesden, is zondag ook daadwerkelijk gebeurd. Nieuwe demonstraties over de situatie in Gaza hebben ervoor gezorgd dat de laatste etappe van de Vuelta met nog 56 kilometer werd stilgelegd en dat is ook het definitieve einde geworden van de wielerronde in Spanje. Jonas Vingegaard mag zich daardoor zonder de slotetappe uit te rijden de winnaar van de Vuelta noemen.

Op de laatste dag zouden de renners meerdere rondjes rijden over een circuit in de Spaanse hoofdstad Madrid, maar het was de grote vraag of het zover zou komen doordat er in die stad waarschijnlijk veel pro-Palestina demonstranten langs de kant zouden staan. Om de situatie beter te beheersen werd het rondje door de stad al ingekort, maar dat mocht niet baten. Met nog 56 kilometer te gaan werd de weg geblokkeerd door demonstraten en dus besloot de organisatie de wedstrijd te neutraliseren.

Ondertussen ging het verderop op het parcours helemaal mis. De dranghekken werden omver gegooid door de pro-Palestijnse demonstranten en zij namen de wegen van Madrid in. De politie had de grootst mogelijke moeite om ze weg te krijgen en dat lukte niet door de grote groepen demonstranten. De renners gingen daarop in overleg met de jury over hoe nu verder, maar het was niet veilig genoeg om verder te koersen en dus werd de etappe definitief geschrapt. De Vuelta eindigde dus in een grote anticlimax.

🚴🇪🇸 | Het peloton is amper op het plaatselijke circuit in Madrid of het gaat mis. Vreselijk mis... Het lijkt er sterk op dat de Vuelta abrupt wordt beëindigd. Ongelooflijk, maar waar... #LaVuelta25



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/JjVoWoazwL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 14, 2025

Reeks aan protesten

De Spaanse rittenkoers is al meerdere keren gehinderd door demonstranten, die zich vooral richten tegen de aanwezigheid van wielerploeg Israel - Premier Tech in het peloton. De elfde etappe in het Baskische Bilbao kreeg door de actievoerders, die de finishstraat bezet hielden, uiteindelijk geen ritwinnaar. Dinsdag werd in de zestiende etappe in Galicië uit vrees voor verstoring nog voor de slotklim gefinisht. Om veiligheidsredenen werd ook de tijdrit van donderdag in Valladolid ingekort.

De protesten zijn een reactie op de gewelddaden van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen.

Live view from Madrid, protestants destroying the barriers and the Vuelta is stopped. #LaVuelta25 pic.twitter.com/1MnNKaZ3pO — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025

Jonas Vingegaard

Voor Jonas Vingegaard zal het een vreemd einde zijn van een mooie ronde. De Deense renner van Visma | Lease a Bike won drie etappes en had eigenlijk in zijn rode leiderstrui gehuldigd moeten worden in Madrid, maar dat kwam er dus niet van.

Vingegaard mag zich ondanks alles wel de winnaar noemen van de Vuelta en schrijft daarmee voor de derde keer een grote ronde op zijn naam. De Deen won eerder in 2022 en 2023 al de Tour de France en is nu voor het eerst de beste in de Vuelta. Twee jaar geleden eindigde hij al eens al tweede achter ploeggenoot Sepp Kuss.