De 'krankzinnige' valpartij in de Ronde van Polen heeft woensdag voor flink wat verwarring gezorgd. De leider van het klassement was betrokken bij de val en lag er zwaar aangeslagen bij. Zijn opgave werd al gemeld door de organisatie, maar een flinke tijd na de finish kwam de Fransman alsnog over de streep, tot ieders verrassing.

Hoewel zijn opgave was gemeld, heeft de Franse wielrenner Paul Lapeira alsnog op grote achterstand de finish van de derde etappe van de Ronde van Polen gehaald. Dat meldt zijn ploeg Decathlon-AG2R. De klassementsleider was betrokken bij een massale valpartij waarna de koers enige tijd werd geneutraliseerd. De jury besloot dat de tijden van dat moment golden voor het klassement.

Hoewel de website van de organisatie lang de Monegask Victor Langellotti als nieuwe leider aanwees, was het toch Lapeira die zijn gele leiderstrui mocht behouden. Het is wel de vraag of de 25-jarige Fransman donderdag fit genoeg is om te starten. De rit werd gewonnen door de Brit Ben Turner. De 26-jarige renner van Ineos Grenadiers versloeg in de sprint heuvelop de Spanjaard Pello Bilbao en de Italiaan Andrea Bagioli. De Nederlander Pepijn Reinderink werd zevende.

Niet genoeg ambulances

De valpartij vond plaats ruim 20 kilometer voor de finish. Omdat er medische assistentie verleend moest worden, waren er niet genoeg ambulances om de koers te volgen. Daarop legde de organisatie de wedstrijd stil. De Tsjech Mathias Vacek, de nummer 2 van het klassement, raakte dermate gewond dat hij moest opgeven. Ook de Pool Rafal Majka en de Italiaan Antonio Tiberi waren erbij betrokken. Zij finishten nog wel in de eerste groep die in de slotfase drie vluchters, die ook vijftien minuten hadden moeten stilstaan, achterhaalde.

Secondenspel in het klassement

Voor Turner was het zijn tweede zege als wielerprof. Donderdag volgt een rit van Rybnik naar Cieszyn met onderweg twee beklimmingen van de eerste categorie. De Ronde van Polen eindigt zondag met een individuele tijdrit. Lapeira leidt met acht seconden voorsprong op Langellotti en twaalf op de Zwitser Jan Christen en Tiberi.