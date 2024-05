Gruwelijke valpartij bij Cyclis Bike Lease Classic in België: 'Flashback naar Polen 2020'

De Nederlandse Anne Knijnenburg heeft woensdag de eerste editie van de Cyclis Bike Lease Classic in het Belgische Hamme gewonnen. En het werd een gedenkwaardige door een akelige valpartij in de strijd om de derde plek. Veel rensters schreeuwden het uit van de pijn, over de schade is weinig bekend.

De 22-jarige Knijnenburg streed met Federica Venturelli uit Italië om de dagzege. Ze won de sprint en boekte zo haar eerste profzege. Daarachter spurtte het aanstormende peloton om de laatste plek op het podium. Die ging naar de Nederlandse Scarlett Souren. Achter Souren ging het gruwelijk mis. Links van de weg duwde een renster iemand in de dranghekken en de fiets schoot terug het peloton in.

Ook in het midden van de groep gingen wat rensters onderuit en uiteindelijk volgde een domino-effect. Meerdere vrouwen kwamen al vallend over de streep, waar het op een gegeven moment een grote ravage was.

𝐄𝐄𝐍 𝐕𝐀𝐋𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐉 𝐃𝐈𝐄 𝐈𝐄𝐃𝐄𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐊𝐎𝐔𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐙𝐎𝐑𝐆𝐓❗😱🆘



Het gebeurt allemaal aan de finish van de Cyclis Bike Lease Classic... Hopelijk is alles met iedereen in orde 🙏🍀#pickxsports #cycling #crash #cyclisbikeleaseclassic pic.twitter.com/GKkcGwYPtS — Pickx Sports (@PickxSports) May 1, 2024

Valpartij in Ronde van Polen 2020

De valpartij deed denken aan die van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in 2020 bij de Ronde van Polen. Destijds fietste Groenewegen Jakobsen in de hekken met een ernstige valpartij tot gevolg. Jakobsen lag zelfs enkele dagen in een coma. "Had flashbacks naar de Ronde van Polen toen ik de crash aan het einde van Cyclis Classic zag", reageerde een wielerfan op X.

Winst Knijnenburg

De 22-jarige Knijnenburg van het Nederlandse VolkerWessels Women's Pro Cycling Team pakte zo haar eerste zege bij de profs. Het leverde haar 40 UCI-punten op, omdat het ging om een 1.2-wedstrijd.