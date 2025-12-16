Harrie Lavreysen was dinsdag te gast bij Tijd voor Max om een bijzondere reden. Hij werd namelijk verkozen tot Sportheld van het Jaar, en ontving daarbij een bijzondere prijs. Zijn oude basisschool zal daar zeer blij mee zijn.

Lavreysen kreeg de titel dankzij zijn unieke prestatie op het WK baanwielrennen. In Chili pakte hij liefst vier gouden medailles. Het lukte de 28-jarige renner uit Luyksgestel voor het eerst in zijn carrière om de beste te zijn op de teamsprint, keirin, tijdrit (één kilometer) en sprint. Daarmee staat de teller op liefst twintig gouden WK-medailles.

Dankzij die uitstekende prestatie - nadat hij een jaar eerder al een hattrick aan gouden plakken veroverde op de Olympische Spelen - werd hij door het magazine Helden verkozen tot Sportheld van het Jaar. Barbara Barend en Lavreysen zelf schoven aan bij Tijd voor Max om te praten over zijn seizoen.

'Ik dacht dat het gewoon niet mogelijk was'

"Het was voor mij vooral een bijzonder jaar", begint Lavreysen. "Ik heb dit jaar iets minder wedstrijden gedaan en na een iets mindere voorbereiding er toch voor gekozen om aan vier onderdelen mee te doen op het WK. Ik dacht dat het gewoon niet mogelijk was om alle vier de onderdelen te winnen, dan moet ik een perfecte week hebben."

De vraag is of hij zichzelf nog kan verbeteren, met de Olympische Spelen van Los Angeles over 2,5 jaar in gedachten. "Ik denk het wel", zegt Lavreysen met een ondeugende glimlach. "Ik probeer ieder jaar mijn beste versie van mezelf te zijn, maar toch kom ik iedere keer weer dingen tegen die beter kunnen. Maar ik durf nu nog niet te zeggen wat ik ga verbeteren."

Speciaal schoolplein

Barend nam vervolgens het woord aan tafel en maakte bekend dat Lavreysen is verkozen tot Sportheld van het Jaar. De gouden baanwielrenner kreeg een eigen schoolplein aangeboden van de Cruyff Foundation. Die mag hij neerzetten of verbeteren op een school naar keuze. Hij dacht meteen al aan basisschool De Klepper, de enige school in Luyksgestel. "Als dat past en als zij dat willen, lijkt me dat een hele mooie. Ik kan eigenlijk maar één basisschool kiezen."