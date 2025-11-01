Harrie Lavreysen werd vrijdagavond in het zonnetje gezet door 'zijn' PSV. De beste baanwielrenner aller tijden veroverde onlangs vier wereldtitels op de WK in Chili. Daarmee schreef hij historie. Toch deed Lavreysen geen belletje rinkelen bij oud-voetballer Kenneth Pérez, die aanwezig was als analist bij PSV - Fortuna Sittard (5-2).

Vreemd, aangezien Lavryesen namelijk toch heel wat geschiedenis heeft geschreven de voorbij jaren. Zo voltooide hij vorig jaar op de Olympische Zomerspelen in Parijs een hattrick door goud te winnen op de sprint, teamsprint en keirin. Later in 2024 werd hij de succesvolste baanwielrenner ooit op WK's. De Brabander kwam daarmee op zestien wereldtitels, waarmee hij de Fransman Arnaud Tournant (veertien) voorbij stak.

In 2025 deed Lavreysen het nog eens dunnetjes over. Sterker nog: hij stelde als doel om vier keer wereldkampioen te worden. En zo geschiedde. De Lichtflits uit Luyksgestel won goud op de sprint, teamsprint, keirin en kilometer tijdrit. Met een koffer vol eremetaal keerde Lavreysen huiswaarts, waar hem een huldiging stond te wachten in het stadion van zijn favoriete club PSV.

ESPN-analist heeft geen idee

Met zijn vier gouden medailles om zijn nek en een PSV-sjaal liep de 28-jarige Lavreysen met een brede glimlach een ereronde door het Philips Stadion. Toen de baanwielrenner de desk van ESPN passeerde, merkte presentatrice Fresia Cousiño Arias hem op. "Kenneth, als je denkt wat juichen die mensen hier voor mij, dat is Harrie Lavreysen. Je weet wie dat is, hè?" Pérez bleek geen idee te hebben.

"Die heeft wat goud om zijn nek hangen", ging de presentatrice verder. "Nou, dan moet hij wel ergens goed in zijn", reageerde de Deense analist. "Als je naar zijn bovenbenen kijkt, dat is net zo groot als zijn borstkas", verzekerde Arias. "Wat doet hij dan?", wilde Pérez weten. Dat moest de presentatrice van ESPN uiteindelijk aan hem uitleggen. Lavreysen liep ondertussen nietsvermoedend verder en nam het gejuich van het PSV-publiek met een grote grijns in ontvangst.

PSV weer aan kop in Eredivisie

Hij zag PSV met 5-2 winnen van Fortuna Sittard in eigen huis. Ismael Saibari (2), Dennis Man, Ricardo Pepi en Guus Til maakten de goals namens de regerend landskampioen. Justin Lonwijk en Kaj Sierhuis scoorden voor Fortuna. PSV staat door de overwinning voorlopig bovenaan in de Eredivisie. Feyenoord kan zaterdag weer langszij komen.

