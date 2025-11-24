Mathieu van der Poel versus Harrie Lavreysen: dat is waar het op neerkwam bij het uitdelen van de prijs 'wielrenner van het jaar'. De jury vergeleek de titanen met elkaar en koos voor baanwielrenner Lavreysen.

Lavreysen, die dit jaar vier wereldtitels veroverde, was niet aanwezig om de bijbehorende Gerrit Schulte Trofee in ontvangst te nemen. Hij was in 2021 ook al eens gekozen tot wielrenner van het jaar. Hij hield ditmaal in de verkiezing de wegrenners Mathieu van der Poel en Thymen Arensman achter zich.

"Het is een enorme eer om deze prijs in ontvangst te nemen. Het is zeker een uniek jaar geweest, met prachtige resultaten, bijzondere momenten en heel veel steun van de mensen om me heen", zei de winnaar in een video. "Ik wil dan ook mijn team bedanken, maar ook vooral mijn coach Hugo Haak, mijn sponsoren en de KNWU. En natuurlijk ook het publiek en iedereen die op mij heeft gestemd."

Club 48

De keuze wordt bepaald door de in de Club 48 verzamelde oud-renners, terwijl ook actieve renners en wielerfans hun stem konden uitbrengen. Lavreysen volgt Van der Poel op, die de afgelopen twee jaar de prijs won.

Lorena Wiebes

Lorena Wiebes is bij de vrouwen voor het eerst uitgeroepen tot wielrenster van het jaar. De 26-jarige wielrenster van SD Worx-Protime kreeg de meeste stemmen van de oud-renners, de actieve renners en de wielerfans. De andere genomineerden voor de Keetie van Oosten-Hage Trofee waren Demi Vollering, Puck Pieterse, Fem van Empel en Hetty van de Wouw.

Wiebes boekte op de weg 25 overwinningen, waaronder de klassiekers Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem, won twee ritten in de Giro d'Italia en twee in de Tour de France en werd Nederlands kampioene. Ze veroverde ook de wereldtitel bij het WK gravel in Zuid-Limburg en bij de WK baanwielrennen de titels op de scratch en het omnium. Wiebes volgt Marianne Vos op, die de prijs in 2024 voor de tiende keer won.

Senna Remijn

Senna Remijn werd als talent van het jaar bekroond met de Gerrie Knetemann Trofee. De 19-jarige coureur uit Wolphaartsdijk in Zeeland, die in 2026 uitkomt voor het profteam van Alpecin-Deceuninck, is de opvolger van Tibor Del Grosso.

