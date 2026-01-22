Harrie Lavreysen moet het op het EK baanwielrennen doen zonder zijn gewaardeerde teamgenoot Jeffrey Hoogland. De 32-jarige baanwielrenner slaat het toernooi over om zich optimaal voor te bereiden op het EK.

De 32-jarige elfvoudig wereldkampioen volgt opnieuw een eigen schema, met de WK van oktober in Shanghai als belangrijkste doel. Op de teamsprint krijgen Harrie Lavreysen en Roy van den Berg begin volgende maand in het Turkse Konya gezelschap van Loris Leneman. Met Leneman en Tijmen van Loon pakte Lavreysen vorig jaar op de EK in België zilver, terwijl de ploeg met Hoogland en Van den Berg steevast onklopbaar is. Van den Berg (37) is er in tegenstelling tot vorig jaar wel bij.

"Met Jeffrey richten we ons momenteel op andere trainingsblokken in aanloop naar de WK, een aanpak die zich vorig jaar al ruimschoots heeft bewezen. Loris is als nieuwkomer op positie drie een atleet in wie we veel potentie zien", verklaart bondscoach Hugo Haak in een persbericht.

Hetty van de Wouw

Twintigvoudig wereldkampioen Lavreysen start net als vorig jaar ook op de keirin en sprint. Op beide nummers prolongeerde hij in Heusden-Zolder met overmacht zijn Europese titel.

Hetty van de Wouw, die in oktober in Chili drie wereldtitels pakte, neemt in Konya individueel deel aan de sprint, keirin en kilometer tijdrit. Op de teamsprint verdedigt ze haar titel met Kim Kalee en Steffie van der Peet.

Maike van der Duin

Lorena Wiebes deed vorig jaar ook mee aan de EK, maar richt zich dit voorjaar op wegwedstrijden. Voor Maike van der Duin, die in 2024 met Lisa van Belle in Parijs verrassend olympisch brons won op de koppelkoers, komt het toernooi in Konya net te vroeg. Van der Duin ontbrak vorig jaar lange tijd wegens fysieke klachten.

De EK vinden plaats van 1 tot en met 5 februari.