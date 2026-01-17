De EK shorttrack kreeg vrijdagavond bijzonder bezoek. Niemand minder dan baanwielrenner Harrie Lavreysen dook op tussen de fans op de tribunes in Tilburg. De legendarische Brabander, winnaar van ontelbaar veel gouden medailles, zag een 'grote bende en chaos' toen hij een bezoekje bracht aan topshorttracker Jens van 't Wout.

“Zo, wat een chaos was het daar beneden”, lachte de 28-jarige Lavreysen toen hij uit de kleedkamer van TeamNL kwam. Volgens schaatsen.nl glunderde de baanwielrenner zienderogen van de rondleiding door de sport. “Ik dacht dat het bij ons in de box op het middenterrein van de wielerpiste altijd een grote bende was….", lacht hij. "Ik snap het wel hoor, daar gebeurt het allemaal, en het is prettig wanneer je een beetje een afgesloten ruimte hebt waar je kunt verblijven."

'Ik vind het heel mooi'

Voor Lavreysen heeft het veel overeenkomsten met zijn eigen sport. "Het lijkt veel op baanwielrennen, ik zie tenminste veel gelijkenissen met bijvoorbeeld de keirin. Alleen is hier de start een stuk spannender. Zowel in een shorttrackrace als een keirinwedstrijd is het van belang dat je een goede positie hebt. Er kunnen echter op het ijs veel meer onverwachte dingen gebeuren. Je bent zoveel afhankelijker van tegenstanders. Ik vind het heel mooi."

'Heel cool als persoon'

Jens van 't Wout is niet gauw onder de indruk van dergelijk bezoek, maar dat Lavreysen opdook op de tribune vond hij wel mooi. “Leuk dat er toevallig tijd was om even met Harrie te praten. Hij is een van de weinige topatleten die ik heel cool vind als persoon. Ik ben nog niet zo heel lang bekend met wielrennen op de piste, maar alles wat ik hoor of zie van hem is positief. Het is ongelooflijk hoe goed hij het altijd doet in zijn sport. Dat is echt vet. Ik ben nu ook een beetje een van de mannen die het op de Winterspelen moet doen voor Nederland."

EK shorttrack in Tilburg

De EK shorttrack zijn dit weekend in Tilburg. Suzanne Schulting doet niet mee maar bereidt zich voor op de langebaan op de Olympische Spelen in Milaan. Voor Itzhak de Laat is het als enige nog hopen op een wonder om de Spelen te halen. Daan Kos is voor hem geselecteerd, maar kampt met een blessure.