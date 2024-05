Hattrick voor Lorena Wiebes: wielrenster wint RideLondon Classique met overmacht

Lorena Wiebes heeft met overmacht de Britse wielerkoers RideLondon Classique gewonnen. Ze won alle drie etappes in de koers en was dus goed voor een hattrick.

De renster van SD Worx-Protime won de derde en laatste etappe met finish op The Mall bij Buckingham Palace, de plek waar Marianne Vos in 2012 haar olympische titel veroverde.

Voor Wiebes was het de tweede keer dat ze in de RideLondon alle etappes won. "Die eerste keer was al heel speciaal. Het is altijd moeilijk om zo iets bijzonders nog eens te herhalen", vertelde Wiebes in het flashinterview. "Ik heb vandaag genoten van deze rit door het centrum van Londen. De ploeg heeft me de hele dag omringd."

Wiebes was in Engeland goed voor een hattrick, want ze had ook de eerste en de tweede etappe gewonnen. Op The Mall bracht haar ploeggenote en wereldkampioen Lotte Kopecky haar in de laatste honderden meters perfect naar voren, waarna Wiebes het afmaakte. De 25-jarige Nederlandse bleef ook haar landgenote Charlotte Kool voor in de massasprint.

Kool werd tweede, Kopecky derde. Naast Wiebes en Kool eindigden nog drie Nederlandse vrouwen in de top tien. Sofie van Rooijen en Maike van der Duin werden vierde en vijfde. Mylène de Zoete werd zevende.