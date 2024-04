Lotte Kopecky gaat niet van start in Tour de France: 'De focus gaat volledig op Olympische Spelen'

Kopecky verschijnt niet aan de start van de Tour de France Femmes in Rotterdam op 12 augustus. De wereldkampioene gaat zich volledig focussen op de Olympische Spelen in Parijs, waar ze op meerdere disciplines in actie komt.

Op voorhand leek de combinatie van de Tour (12-18 augustus) met de Olympische Spelen (26 juli-11 augustus) vrijwel onmogelijk. De openingsrit in de Tour van Rotterdam naar Den Haag is precies één dag na het omnium op de Spelen, wat het hoofddoel van Kopecky is. Nu blijkt dat de combinatie inderdaad onhaalbaar is, waardoor er een streep gaat door haar deelname aan de Tour de Femmes.

Wereldkampioene Lotte Kopecky verschijnt ook in Luik-Bastenaken-Luik niet met witte broek Lotte Kopecky is in Luik-Bastenaken-Luik aan de start verschenen met een zwarte broek. De wereldkampioene droeg een aantal keer een witte broek en kreeg daar flink wat kritiek op, waardoor ze nu dus voor een andere kleur is gegaan.

'Bijna onhaalbaar'

Kopecky wist vorig jaar de wielerwereld nog te verbazen met haar tweede plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk, achter haar ploeggenote Demi Vollering. Maar doordat de Spelen zo kort volgen op de Tour is een herhaling van haar prestaties in Frankrijk geen optie. "Dat is bijna onhaalbaar om dat op een geode manier te doen", vertelt SD Worx-teammanager Danny Stam tegenover Sporza.

"Die twee evenementen combineren zou ook mentaal een heel moeilijke opgave zijn. Als je dan olympisch goud zou pakken, dan is het te kort dag om de ochtend nadien in de Tour te starten."

In tegenstelling tot de Tour gaat de Belgische renster wel van start in de Giro Donne in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs. "Ze kan zich nu volledig focussen op de Spelen", concludeert Stam.

Kopecky voert als eerste Belgische de wereldranglijst aan

Voor de wereldkampioene kwam er dinsdag mooi nieuws naar buiten. Na haar uitstekende resultaten in de Ronde van Vlaanderen, Ronde van Fankrijk én het WK voegde ze dit jaar Strade Bianche en Parijs-Roubaix aan haar palmares toe. Sinds haar overwinning in de kasseienklassieker in Frankrijk voert Kopecky de wereldranglijst aan.

Kopecky is de eerste Belgische die aan de leiding gaat van de wereldranglijst van het wegwielrennen. Ze lost daarmee Nederlands kampioene Demi Vollering af als nummer 1. Bij de mannen voert Tadej Pogacar de lijst aan voor Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. De eerste Nederlander vinden we terug op plaats 6, in de vorm van niemand minder dan Mathieu van der Poel.