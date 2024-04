Lorena Wiebes blijft nog jaren bij SD Worx-Protime: 'Ik kreeg een mooi contract aangeboden'

Sprintster Lorena Wiebes heeft haar contract bij SD Worx-Protime verlengd tot eind 2028, waardoor de renster nog minstens vier jaar in dienst van de topploeg rijdt. Eerder werd op maandag bekend dat de twee hoofdsponsoren hun contracten met het team hebben opengebroken en verlengd tot en met 2028.

De afgelopen jaren was SD Worx-Protime de nummer één ploeg van de wereld bij de vrouwen. En de succesvolle formatie wil dat ook de aankomende jaren blijven. De verlenging van de samenwerking tussen SD Worx en Protime is weer een goede stap in de richting. Bovendien rijdt topsprintster Wiebes de volgende vier jaar dus voor de ploeg.

Makkelijke keuze voor Wiebes

De Nederlandse had nog een verbintenis tot en met 2025. Wiebes (25) zag het voorstel van het team om het contract open te breken niet aankomen, maar was blij verrast. "Het is voor mij een groot compliment dat de ploeg met mij zover in de toekomst tot en met 2028 wil samenwerken. Ik kreeg een mooi contract aangeboden, waardoor we snel een akkoord bereikten."

Wiebes brak in 2021 bij Team Sunweb door in het vrouwenpeloton en rijgt sindsdien de overwinningen aan elkaar. Op dit moment staat haar teller al op 77. In 2023 verdiende Wiebes een transfer naar SD Worx, waar ze zichzelf verder heeft ontwikkeld als renster.

"Ik merk dat ik in deze omgeving en dankzij de goede begeleiding van het team de nodige stappen heb gezet", aldus Wiebes. "Dat ik een stuk sterker ben geworden heeft afgelopen voorjaar is aangetoond met de overwinning in Gent-Wevelgem als hoogtepunt. Dat de ploeg veel vertrouwen in mij heeft, sterkt mij ook."

Pijnlijke fout

De sprintster dacht vorige week opnieuw een overwinning aan haar palmares toe te voegen door de Amstel Gold Race op haar naam te schrijven. Ware het niet dat Wiebes veel te vroeg stopte met sprinten en met volle overtuiging begon met juichen. Hierdoor kon Marianne Vos met een late jump de overwinning in Limburg van haar afpakken. Een ontzettende pijnlijke fout, die Wiebes een hoop slapeloze nachten heeft bezorgd.