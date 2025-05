Indrukwekkende Marianne Vos neemt op spekgladde wegen revanche voor dramatische Vuelta-start

Marianne Vos heeft op oppermachtige wijze de tweede etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De kopvrouw van Visma | Lease A Bike was na een rommelige slotfase vol valpartijen veruit de sterkste in de natte straten van Saint Boit de Llobegrat. Vos nam daarmee revanche voor de zeperd van een dag eerder. Ellen van Dijk verloor de rode leiderstrui.

Van Dijk begon als leider in het algemeen klassement nadat haar team Lidl-Trek de snelste was in de ploegentijdrit en de Nederlandse specialiste als eerste van haar ploeg over de streep kwam. De rensters kregen geen lange etappe voorgeschoteld, want ze hoefden slechts 99 kilometer te overbruggen tussen Molins de Rei en Sant Boit de Llobregat. Lange tijd gebeurde er weinig, maar in de slotfase zorgde het natte wegdek voor een heleboel spektakel.

Oppermachtige Vos wint

In de laatste twintig kilometer stapelden de valpartijen zich in rap tempo op. Een uitgedund peloton ging dan uiteindelijk sprinten om de dagzege en het scheelde heel weinig of Demi Vollering, topfavoriete voor de eindzege, was ook hard tegen de grond gegaan. Zij wist in de voorlaatste bocht gelukkig net overeind te blijven en eindigde de etappe zonder kleerscheuren.

Vos, die gezien haar wereldtitels in het veld en het gravel duidelijk over flink wat stuurkunsten beschikt, ging als eerste de laatste bocht in en zette daarna snoeihard aan. Niet ver achter haar gingen een aantal vrouwen onderuit, maar dat maakte weinig uit, want er stond geen maat op het wielerfenomeen. Vos had meerdere fietslengtes voorsprong op nummer twee Letizia Paternoster.

Deceptie in ploegentijdrit

De renster van Visma nam daarmee revanche voor de dramatische start van de Vuelta. Haar team beleefde zondag namelijk een enorme deceptie. Door een probleem bij de keuring van de fietsen waren een aantal rensters niet op tijd op het startpodium en dus moest de ploeg van Vos met minder rensters van start dan de meeste andere teams. Visma was overigens niet de enige formatie met dat probleem.

Nieuwe leider

Paternoster hield een mooie troostprijs over aan haar tweede plek, want zij mag dinsdag tijdens de derde etappe in de leiderstrui starten. Van Dijk finishte in de tweede groep op meer dan veertig seconden van het voorste peloton en is de leiding in het algemeen klassement dus kwijt.