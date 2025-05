Wielerfenomeen Marianne Vos baalt stevig van debacle in Ronde van Spanje: 'Dit is moeilijk te accepteren'

De Vuelta Femenina begon zondag met een ploegentijdrit door Barcelona, maar die liep uit op een totale chaos. Meerdere teams werden gehinderd door gebrekkige organisatie. Marianne Vos liet na afloop via Instagram duidelijk merken dat ze daar niet over te spreken was.

Bij Visma | Lease a Bike ging het al mis vóór het startschot. Door vertragingen bij de fietscontrole kon de ploeg niet voltallig aan de ploegentijdrit beginnen. Slechts vijf rensters stonden op tijd klaar, terwijl Imogen Wolff zelfs via het volgwagenvak moest starten in plaats van het officiële podium. De ploeg eindigde als tiende, op twintig seconden van Lidl Trek met specialiste Ellen van Dijk, een flinke domper voor een team met serieuze ambities in het algemeen klassement.

'Amateuristische' openingsetappe

Ook andere ploegen, zoals Movistar en Uno-X Mobility, kregen te maken met hinder bij de controlepost. Volgens Uno-X-renster Anouska Koster moesten zij wachten doordat een ander team te laat arriveerde. Daardoor was hun eigen controlepost niet op tijd klaar. Visma-kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot, die mikt op de eindzege, noemde de gang van zaken op social media 'amateuristisch', al verwijderde ze dat bericht later weer.

De organisatie gaf toe dat de procedures niet naar behoren waren verlopen. De UCI-commissaris die verantwoordelijk was voor de technische keuring stond er alleen voor, waardoor de controles vertraging opliepen. Ondanks die erkenning besloot de jury geen verdere maatregelen te nemen.

Marianne Vos spreekt zich uit na chaotisch begin

Ook Vos, het boegbeeld van Visma, liet na afloop van zich horen. Via Instagram uitte de meervoudig wereldkampioene haar frustratie over het chaotische begin van de ronde. "Niet de start waarop we gehoopt hadden bij La Vuelta", schreef ze. "Een vertraagde startprocedure – buiten onze controle – betekende dat we niet met het volledige team konden starten. Moeilijk te accepteren, maar we hebben alles gegeven."

De ploeg heeft inmiddels een formele klacht ingediend bij de UCI. Vos en haar team richten zich op de komende etappes, maar het rommelige begin blijft voorlopig aan hen kleven.