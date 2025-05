Grote chaos bij start van Vuelta Femenina, officiële klacht van Nederlandse ploeg Visma: 'Zo amateuristisch'

De Vuelta España Femenina kende een rumoerige start. Verschillende teams, waaronder Visma | Lease a Bike, konden de ploegentijdrit in Barcelona niet of later met een voltallige formatie beginnen, vanwege problemen bij de keuring van de tijdritfietsen.

De deelnemers zijn niet te spreken over de gang van zaken binnen de organisatie. "Hoe kan de organisatie van een grote ronde zo amateuristisch zijn?”, vroeg Pauline Ferrand-Prévot, de Franse kopvrouw van Visma | Lease a Bike, zich af in een bericht op social media dat ze later weer verwijderde.

'Alsof ze aan het chillen waren'

“Was de jury aan het slapen toen ze onze fietsen moesten controleren?", ging ze geïrriteerd verder. "We waren 20 minuten voor de start daar, voor de check, en twee van onze rensters waren niet op tijd klaar. We bleven tegen de jury zeggen dat we moesten gaan, maar het leek erop alsof ze aan het chillen waren.”

Ook andere rensters spraken zich uit over de blamage bij de start van de eerste etappe. "Door toedoen van een van de teams voor ons kwamen we te laat aan bij de start. We waren ruim een kwartier van tevoren bij de fietscontrole, maar omdat een andere ploeg later aankwam, moesten we wachten en was onze controlepost niet op tijd klaar,” zei Anouska Koster van Uno-X Mobility tegen ProCyclingUK.

Dus voortaan weet iedereen dat je je concurrenten tijd kunt aansmeren in ruil voor een paar honderd euro. https://t.co/cTHcMhQ0JX — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) May 4, 2025

Hinder Team Visma | Lease a bike

Nadat er al hinder was ontstaan bij de ploeg van Movistar, dat te laat bij de controle aankwam en Uno-X Mobility, was het de beurt aan de dames van Team Visma | Lease a bike. Door de hinder van de voorgaande ploegen ging het daar fout. De ploeg zou om 13.27 vertrekken, maar om dat tijdstip stonden er maar vijf rensters klaar. Imogen Wolff startte zelfs niet via het podium, maar via de afleiding voor volgwagens.

Onmogelijk

Na afloop van de ploegentijdrit zochten Visma | Lease a Bike en Uno-X Mobility contact met de wedstrijdleiding om verhaal te halen over de gang van zaken. Die gaf toe dat bepaalde procedures niet naar behoren waren verlopen. Bovendien bleek dat de UCI-commissaris die verantwoordelijk was voor de fietskeuring er alleen voor stond, waardoor het onmogelijk was om binnen de beschikbare tijd alle fietsen te controleren. Visma | Lease a Bike eindigde uiteindelijk als tiende.

Officiële klacht

Visma | Lease a Bike dient een klacht in over de startprocedure bij de ploegentijdrit van de Vuelta Femenina zondag. De ploeg zegt door fouten bij de fietscontrole voorafgaand aan de start te zijn gedupeerd. De wedstrijdjury van wielerunie UCI heeft de fouten volgens de ploeg erkend, maar gaf aan geen verdere actie te ondernemen. Visma dient daarom een formele klacht in bij het bestuur van de UCI.