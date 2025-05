Ineens schrik in 'rustige' sprintetappe Giro d'Italia: opgave na valpartij met leider Mads Pedersen erbij

De Giro d'Italia reed dinsdag voor het eerst over Italiaanse wegen, na de drie openingsdagen in Albanië en een rustdag. Het peloton deed het rustig aan in het zuiden van het land, mede doordat het een sprintersetappe is en alle ogen dus op de laatste meters zijn gericht. Maar met 130 kilometer te gaan schrokken de renners ineens wakker.

In de buik van het peloton ontstond ineens een valpartij. Daarbij was een flink deel van de ploeg van klassementsleider Mads Pedersen betrokken. Ook de Deen in de roze trui ondervond er hinder van en stond enkele tellen aan de grond genageld terwijl de schade werd opgenomen. Ploeggenoot en klassementsman Giulio Ciccone werd het meest opgehouden.

Derde uitvaller

Toen de stofwolken waren opgetrokken, zat er één renner beteuterd op de stoep tussen de toeschouwers. Hij gebaarde meteen met zijn hand voor zijn keel langs dat het einde oefening was voor hem. De Canadees Nickolas Zukowsky werd de derde renner die de Ronde van Italië vroegtijdig moet verlaten. Hij hield met een van pijn vertrokken gezicht zijn sleutelbeen vast. Waarschijnlijk gebroken, een veelvoorkomende blessure in het wielrennen.

Team van Tom Pidcock

Zijn opgave betekent een aderlating voor zijn team Q36.5. Met Tom Pidcock in de gelederen hoopt die ploeg op successen in de eerste twee weken van de Giro, die voorlopig gedomineerd worden door Lidl-Trek en Pedersen. Zukowsky was een helper van topsprinter Matteo Moschetti, die na de valpartij ook nog eens met mechanische problemen kampte. In diezelfde ploeg zit de Nederlander Milan Vader nog wel op de fiets.

Pedersen teruggebracht

Na de valpartij, waarbij dus diverse renners van Lidl-Trek betrokken waren, moest rozetruidrager Pedersen door ploegmaten terug naar het peloton worden gereden. Vooraan hielden de overige renners de benen stil uit sportiviteit, waardoor de Deen zonder inspanningen terug kon komen en even later ook Ciccone er weer bij zat. Pedersen is de man voor de eerste twee weken en Ciccone moet proberen in de loodzware derde week het kopmanschap over te nemen in zijn thuisland.