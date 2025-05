'Grootste spektakel zit hier': waarom Wout van Aert blikvanger, maar geen topfavoriet is in de Giro d'Italia

Als niemand minder dan Nairo Quintana zegt dat er dit jaar meer spanning en spektakel zit in de Giro d'Italia dan in de Tour de France, dan moet je van grote huize komen om dat te weerleggen. Jeroen Vanbelleghem, commentator tijdens de Ronde van Italië voor Eurosport, legt uit waarom de Colombiaanse toprenner gelijk heeft.

Bij de presentatie van het rittenschema van de Giro én de aankondiging dat toppers als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Mathieu van der Poel de eerste grote ronde van het jaar overslaan, ging het hart van menig wielerfan sneller kloppen. Nu bijvoorbeeld de wereldkampioen er niet bij is, wordt de Giro d'Italia voor een andere kaper op de kust. En dat in een bijzondere editie. Volgens Vanbelleghem wordt het spektakel groot. "De meeste spanning zit hier."

'Blikvanger van de Giro'

Voor hem als Belg is het peloton dunbezaaid met landgenoten, maar eentje steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Wout van Aert. "Hij wordt de blikvanger in de Giro. Het is geen superzwaar parkoers, maar dat is wel op zijn lijf geschreven. Het zou me niks verbazen als hij na vijftien dagen koers in de roze leiderstrui rijdt. Heel België kijkt ook naar hem, want de rest van onze toppers zijn er niet bij."

'Hij wilde er eigenlijk niet zijn'

Omdat het hooggebergte en de aankomsten bergop allemaal in de laatste week van de Giro gepropt zitten, is Van Aert na twee weken koers en wellicht als leider alsnog kansloos voor de eindzege. Die steile klimkilometers worden hem te veel. Maar in die laatste week is er één duidelijke favoriet voor het roze in Rome: Primoz Roglic. "Hij wilde er eigenlijk niet zijn, wilde liever de Tour en Vuelta rijden. Maar zijn ploeg Bora-hansgrohe wil hem hier hebben in de jacht op een eindzege in de grote ronde. En dus is hij topfavoriet."

'Twee trio's om naar te kijken'

Het wordt volgens Vanbelleghem, die samen met Karsten Kroon het commentaar verzorgt tijdens de Giro op Eurosport en HBO Max, een strijd tussen twee teams. Roglic krijgt met Jay Hindley en Daniel Martinez twee ijzersterke ploegmaats mee. Aan de andere kant is het letten op UAE Team Emirates van de afwezige wereldkampioen Pogacar, maar mét Juan Ayuso, Adam Yates en Isaac Del Toro. "Zij zijn aan elkaar gewaagd en dat worden echt twee trio's om naar te kijken."

Topfavoriet voor het roze

Het voordeel zal wat betreft Vanbelleghem uitvallen in het voordeel van de Sloveen. "Hij is niet zo dominant als Pogacar en als hij wint, dan is dat vaak in een veel spannendere koers. Hij is uitgekookter dan zijn landgenoot. Het enige probleem is dat hij overeind moet blijven. Lukt dat, dan wint hij vaak. Hij is niet veel beter dan Ayuso, maar op ervaring gaat hij er voor mij net voorbij. Hij is de topfavoriet voor de eindzege. Maar achter die twee zijn er heel veel kapers op de kust."

Nederlandse hoop

Een van die kapers is de Nederlander Thymen Arensman. Hij reed uitstekende voorbereidingskoersen voor de Giro en gaat in topvorm naar de start in Albanië. Met zijn terugkerende ploeggenoot Egan Bernal kan Ineos-Grenadiers volgens Vanbelleghem 'op twee paarden wedden'. "Zij hoeven de koers niet te dragen. Arensman en Bernal kun je prima naast elkaar zetten als twee kopmannen. Zij kunnen allebei de loodzware slotweek aan en gaan samen met Mikel Landa (Soudal - Quickstep), Antonio Tiberi (Bahrein - Victorious) en Adam Yates (UAE Team Emirates) strijden om de top vijf."

Van Aert, Pedersen en Pidcock

Dat klassement wordt pas in het laatste weekend gevormd. De eerste twee weken worden gedomineerd door de klassieke puncheurs als Van Aert, die zijn debuut maakt in de Giro. "Met Mads Pedersen en Tom Pidcock erbij... Ik hoop dat Pidcock niet voor het klassement gaat maar de strijd aangaat met Van Aert en Pedersen. Dan wordt het een schitterende koers." Vanbelleghem kijkt voor die driestrijd vooral uit naar de negende etappe, als de Italiaanse klassieker Strade Bianche wordt aangedaan. "Die etappe wordt heel mooi."

Olav Kooij

Sprinten zit er in deze Giro niet echt in. Veel echte toppers laten de koers dan ook schieten. Voor de Nederlander Olav Kooij liggen er dan ook veel kansen. Maar na zijn val in het voorjaar en de opgelopen sleutelbeenbreuk, is het de vraag of de beoogde etappewinnaar van Visma | Lease a Bike op volle oorlogssterkte naar de strepen kan rijden. Maar met Van Aert ook nog als lead-out, zou hij wel in een luxepositie zitten en de andere sprinters kunnen kloppen.

'Grootste spektakel'

Al met al zijn alle ingrediënten aanwezig om de voorspellende woorden van Quintana waar te maken. Vanbelleghem: "Ik snap wel wat hij zegt. Ik vind de Giro altijd het grootste spektakel. En de meeste spanning zit inderdaad hier, want er zijn veel kanshebbers en kapers op de kust."

Live op Eurosport en HBO Max

De Giro d'Italia kijk je van 9 mei tot en met 1 juni live op Eurosport en HBO Max, met Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon als commentatoren.