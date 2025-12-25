De Italiaanse man die eerder deze week een wielerploeg beschoot is dinsdag opgepakt. De 25-jarige man gaf als motief dat hij een 'hekel aan wielrenners heeft' en dat hij daarom de renners onder vuur nam.

Het nieuws over de professionele wielerploeg SC Padovani kwam zaterdagochtend naar buiten. Tijdens een normaal trainingsritje sloeg het noodlot ineens toe voor de renners. In Val d’Adige, een gebied in de Italiaanse Alpen, haalde een auto de renners in. De passagier opende zijn raam en vuurde met een vuurwapen twee kogels af op de groep wielrenners. Wonder boven wonder vielen er geen doden, maar de schrik zat er goed in bij de Italiaanse ploeg en bij veel andere renners in de wielerwereld.

Padovani

Galdino Peruzzo, voorzitter van SC Padovani, reageerde geschokt: "We zijn opgelucht dat iedereen veilig is. Dit is een verschrikkelijk incident dat hopelijk nooit meer gebeurt. De weg is de 'sportschool' van onze jongens. Als organisatie nemen we alle maatregelen om hun veiligheid te garanderen."

Voor Padovani is het schietincident de zoveelste tegenslag van dit seizoen. In oktober moest de ploeg plotseling afscheid nemen van de 25-jarige wielrenner Kevin Bonaldo. Hij kreeg een hartaanval tijdens een wedstrijd en kwam vervolgens te overlijden.

La Sc Padovani, storica squadra di ciclismo, è stata vittima di un gravissimo episodio mentre era in allenamento sulle strade della provincia di Verona, lungo la SS12 nei pressi di Dolcè: “All'improvviso - raccontano - una autovettura di colore scuro affianca i ragazzi in… pic.twitter.com/WBKNpd95ZY — Repubblica (@repubblica) December 22, 2025

Aanhouding

Volgens de Italiaanse autoriteiten is er inmiddels een 25-jarige Italiaan opgepakt vanwege het incident. De man vluchtte na het incident, maar inmiddels is hij dus gelokaliseerd en achter slot en grendel gezet. Hij is aangeklaagd vanwege illegaal wapenbezit, het in gevaar brengen van anderen en het uiten van verregaande bedreigingen. De man riskeert een jarenlange gevangenisstraf.

Volgens de sportkrant RMC Sport is het motief van de Italiaanse schutter echter het meest bizar. Tijdens zijn verhoren zou hij hebben aangegeven dat hij de ploeg beschoot, omdat hij 'een hekel heeft aan wielrenners in het algemeen'. De man vond het vervelend dat hij de wielrenners in moest halen en besloot daarom uit een impulshandeling te schieten. De Italiaanse wielerbond heeft aangegeven de ploeg te willen ondersteunen om het juridische gevecht aan te gaan, zodat de schutter zo lang mogelijk achter de tralies zal verdwijnen.