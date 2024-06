Italiaanse wielrenner die bekend is vanwege relatie met populair model door ploeg geschorst

Het haalde al het nieuws vanwege zijn relatie met een Only Fans-model, maar Andrea Piccolo zit nu écht diep in de problemen. Hij is op staande voet ontslagen door zijn wielerploeg EF-Education Easypost. De reden hiervoor was doping, maar het aparte is dat de Italiaan de doping niet zelf genomen heeft.

Piccolo is namelijk gepakt voor het vervoeren van doping. Aan de Italiaanse grens werd hij gepakt met groeihormonen in zijn voertuig. Vooralsnog gaat het nog om een verdenking, maar voor zijn ploeg EF-Eductaion Easypost was het genoeg reden om hem op staande voet op straat te zetten. Op donderdag 21 juni reed de 23-jarige Piccolo Italië binnen, toen hij staande werd gehouden en zjin auto werd doorzocht. De verboden menselijke groeihormonen werden toen gevonden.

Eerdere fouten

Het is niet de eerste keer dat de pas 23-jarige Piccolo de dopingregels aan zijn laars lapt. De Italiaan werd in maart intern geschorst omdat hij een slaapmiddel had genomen en dit niet had aangegeven bij zijn ploeg EF Education-Easypost. Het Amerikaanse team wou toen ook al stappen ondernemen, maar dit was volgens de UCI-regels niet mogelijk. Piccolo nam een legaal slaapmiddel en dus moest de ploeg hem aan zijn contract houden. Door de huidige gang van zaken was het wel mogelijk om de Italiaan te ontslaan en daar wachtte EF Education-Easypost dan ook niet lang mee.

Onderzoek

In een reactie van Education EF-Easyfirst heeft de ploeg laten weten dat het meehelpt en openstaat voor elke manier van onderzoek van de UCI en de Italiaanse autoriteiten. 'Onze organisatie zal volledig meewerken aan het onderzoek. Wij moedigen daarnaast Andrea aan om open en waarheidsgetrouw mee te werken met de anti-doping autoriteiten.' Verder geeft de Amerikaanse wielerploeg in het statement openheid van zaken over de fouten die Piccolo beging.

Only Fans-model

Piccolo haalde eerder dit jaar ook al het nieuws, al kwam dat vooral door zijn vriendin. Daarmee vierde hij tijdens de Ronde van Italië een welverdiende rustdag. Zijn vriendin is overigens Valentina Gomez, een succesvol Only Fans-model. Na de finish van de negende etappe in Napes stond Gomez klaar om haar vriend op te wachten. Vrouwlief sprong achterop de fiets bij Piccolo wat ongewone beelden opleverden. "Onder de blauwe hemel van Napels. Ik ben blij om bij jullie te zijn en samen met jullie te genieten van deze rondreis door Italië...", berichtte Gomez op haar Instagram.

Giro-renner en populair model weten de aandacht te stelen tijdens rustdag: 'Ik hou van je' De renners in de Ronde van Italië kregen maandag een welverdiende rustdag. Andrea Piccolo is de dag goed doorgekomen met het vieren van de verjaardag van zijn vriendin, het Only Fans-model Valentina Gomez. Het ziet ernaar uit dat het koppel de tijd samen goed heeft gespendeerd.

Piccolo verraste hij zijn jarige vriendin met een prachtig boeket rozen. "Nooit in duizend levens had ik gedacht dat ik met iemand zoals jij zou tegenkomen Andrea. Bedankt dat je mijn verjaardag zo laat beginnen. Ik hou van je!!!", post Gomez op Instagram. Met de liefde zat het op dat moment dus goed, het is de vraag wat de dopingperikelen doen met de relatie.

De randjes opzoeken op Instagram

Gomez is overigens ook niet vies van de randjes opzoeken, zo blijkt uit haar Instagram. De vriendin van de 23-jarige Piccolo verdient via het online platform Only Fans haar geld door exclusieve content te plaatsen. Met 2,5 miljoen volgers op Instagram lijkt ze dat niet onverdienstelijk te doen.