'Giro-organisatie niet blij met gedrag Thymen Arensman'

Thymen Arensman is bezig aan een geweldige Giro d'Italia als kopman van Netcompany INEOS. De Nederlander staat er goed voor in het klassement, maar zijn gedrag buiten de etappes om houdt de gemoederen wel bezig.

Tijdens deze Giro zoekt Arensman buiten de koers om iets meer de anonimiteit. Op zijn sociale kanalen plaatst hij hier en daar wat tekst en uitleg over de gereden etappe, maar voor de camera's verschijnen en interviews doet hij amper.

Bij de Franse tak van Eurosport is dat nu ook opgevallen. Zij noemen Arensman 'de spookachtige bedreiging van Jonas Vingegaard'. “In plaats van voor de camera te komen, beperkt Arensman zich tot communicatie via zijn eigen kanalen. Een paar woorden op Instagram, wat zinnen op Strava.”

Normaal geen al te groot probleem, maar voor een renner die zo hoog staat in het klassement is dit wel uitzonderlijk. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers, RCS, is er ook allesbehalve blij mee. “Het probleem is dat de renner, die nooit van praten met de media heeft gehouden, nu ook de organisatie van de Giro begint te irriteren. Bij RCS vinden ze dat Arensman door de media te vermijden niet helemaal zijn werk doet. Achter de schermen is er een worsteling gaande tussen de ploeg en de organisatie.”

Kritische Dumoulin

Tom Dumoulin is deze Giro gecharmeerd van Arensman, die zich nu ook als echte kopman aan het publiek presenteert. Zo was de oud-winnaar van de Giro lovend over de tijdrit van de renner van Netcompany INEOS. "Dit is waar hij voor kwam en waar hij op hoopte."

Toch valt het ook Dumoulin op dat Arensman de media links laat liggen tijdens de grote ronde in Italië. Dat vindt hij eigenlijk maar niks. "Ik vind het persoonlijk een taak van een renner, het hoort bij de job, om gewoon met de media te praten. Ik snap Thymen zijn beweegredenen. Absoluut, ik heb er ook nog wel begrip voor. Maar ik vind dat hij ook een beetje een plicht heeft om iets van zich te laten horen. Dat hoeft niet iedere dag, dat hoeft niet heel lang. Een interviewtje na de finish had prima gekund."

