Het moest na een afwezigheid van vier jaar een mooie comeback op de racefiets worden voor de populaire renster Puck Moonen. Echter eindigde de Veenendaal-Veenendaal Classic in een debacle voor haar.

Nerveus was Moonen om haar rentree in het peloton te maken. "Best opgewonden om morgen weer een nummer te pinnen voor mijn thuisrace. Na een paar zware weken heb ik geen idee wat ik kan verwachten (eigenlijk ben ik nerveus), maar het weer is goed en ik ben gewoon dankbaar dat ik in deze positie ben en de kans heb om thuis te racen op een aantal van mijn favoriete wegen", zo schreef ze donderdag op Instagram.

Rentree valt in het water

De lange afwezigheid van Moonen, die bijna 900 duizend volgers heeft op Instagram, had mede te maken dankzij een ruzie met haar oude ploeg en een vervelende blessure. Zo leed ze aan een vernauwde darmslagader. Daaraan werd ze een half jaar geleden geopereerd.

Inmiddels is Moonen weer helemaal hersteld en heeft ze in MtD Women’s Elite Cycling een nieuw team gevonden. Vol goede moed stond ze aan de start in Veenendaal, maar ze haalde niet de finish, net als haar vier ploeggenoten. De precieze reden hiervoor is niet bekend. De koers werd uiteindelijk wel gewonnen door een Nederlander. Charlotte Kool mocht haar handen in de lucht steken na een gewonnen sprint.

'Mooiste sportvrouw van Nederland'

De inmiddels 30-jarige Moonen viel aan het begin van haar carrière vooral op vanwege haar leuke uitstraling. Dat leidde ertoe dat ze in 2017 door de FHM werd uitgeroepen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland'. Dat zorgde bovendien voor een karrenvracht aan nieuwe volgers op sociale media, waarna ze besloot zich daarop toe te leggen. Als wielerinfluencer verscheen Moonen nog geregeld aan de start bij kleine wedstrijden, maar een rentree in het echte peloton zat er tot vrijdag niet meer in.

