Thymen Arensman had het zaterdag enorm lastig in de pittige slotfase van de veertiende etappe. Toch heeft hij ondanks zijn tijdverlies nog altijd zicht op het podium in Rome. Na afloop gaf hij een spaarzame reactie, waarin hij zich strijdvaardig toont.

Vooraf was er veel te doen rond de persoon Thymen Arensman. Diverse internationale media meldden dat de Giro-organsiatie niet blij was met het feit dat de Nederlander amper interviews gaf. Samen met zijn ploeg had Arensman besloten om zich op het sportieve aspect te richten, en minder op de rest. Dat lijkt enigszins zijn vruchten te hebben afgeworpen, want de kopman van Netcompany Ineos gaf zaterdag eindelijk een reactie.

Langverwacht interview

Op zaterdag was het Jonas Vingegaard die de etappe won, en moest Arensman op het einde lossen. Hij besloot zijn eigen tempo te rijden en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Daardoor is de wielrenner uit Deil gezakt naar de vierde plaats. Maar de verwachting is dat de voormalig roze trui-drager Afonso Eulalio nog wel tijd gaat verliezen, waardoor een podiumplek nog steeds lonkt.

Het leidde ertoe dat de 26-jarige Arensman na afloop alsnog vrij tevreden was, in een verder summier interview. "Het was zeker een zware dag, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Het was heel warm en Visma reed een mooi tempo op alle beklimmingen, dus een zware dag", begint Arensman. Hij zag een groot aantal concurrenten, waaronder Felix Gall, Giulio Pellizzari en Jai Hindley, eerder over de streep komen op de slotklim naar Pila.

'Meer kan ik niet doen'

Toch is hij bovenal trots op zijn prestaties in de zeer pittige etappe. "Ik heb mijn uiterste best gedaan en het team heeft me de hele dag goed geholpen door me te koelen. Dus ik kan tevreden zijn. Meer kan ik niet doen", besloot hij. Of hij in het vervolg weer vaker interviews gaat geven is nog onduidelijk.

Het is in elk geval mooi om te zien dat de vlag er bij Arensman nog altijd goed bijhangt. Op zondag kan hij het relatief rustig aan doen. Dan trekt het peloton over 150 nagenoeg vlakke kilometers, en wordt er een eindsprint verwacht. Maandag is er een rustdag dus de Nederlander hoeft waarschijnlijk dinsdag pas weer echt aan de bak.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover