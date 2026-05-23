Jonas Vingegaard is de afgelopen jaren de kopman van Visma | Lease a Bike in de grote wielerrondes. De Deen staat niet bekend om zijn uitgesproken persoonlijkheid, maar zijn ploeggenoten zien dat anders.

Bart Lemmen is een van de renners van Visma deze Giro d'Italia. De oud-militair kwam in 2024 bij de geel-zwarte ploeg en maakte Vingegaard sindsdien van dichtbij mee. "Jonas is niet de meest excentrieke persoon op aarde. Maar ik ervaar hem ook zeker niet als introvert. Aan tafel kan hij echt wel het hoogste woord hebben", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Gevallen ploegmaat

Ook de bezorgdheid die Vingegaard heeft over zijn ploeggenoten siert de Deen, zo stelt Lemmen. "Toen Wilco Kelderman deze Giro viel, was Jonas de eerste die naast hem ging zitten bij het ontbijt om te vragen hoe het met hem was. Je gezondheid gaat bij hem boven alles. Hij weet dat iedereen zijn best voor hem doet. Maar hij zegt ook: als het niet gaat, dan gaat het niet. Dat is wel exemplarisch voor hem.’’

"Ik doe dit graag. Zo goed mogelijk voor die kerel proberen te zorgen’’, vertelt Lemmen. ,,Hij is een fijne, dankbare gast. Je kunt het heel zakelijk bekijken: ik word betaald om voor iemand te rijden. Maar als je een sterke sociale cohesie onderling hebt, ga je daar ook beter van presteren. Dat krijgt hij voor elkaar.’’

Gul

Vingegaard is dankbaar voor zijn ploeggenoten die hem helpen in grote rondes. Dat blijkt ook wel in zijn geschenken na afloop. Bijvoorbeeld na de Tour de France van 2023, zo vertelt Wilco Kelderman. "Jonas gaf ons allemaal zo’n vakantiebon cadeau. Ik ben met mijn gezin een weekje op vakantie in Nice geweest. Dat was wel echt speciaal en is een heel mooie herinnering. Zo’n vakantie vergeet je dan niet.’’

Het mooiste voorbeeld is zonder twijfel de Vuelta a España van 2023. Met Vingegaard, Primoz Roglic en Sepp Kuss aan de start had Visma een ijzersterk team naar Spanje gestuurd. De Amerikaan stond hoog in het klassement en hoewel Roglic nog wel voor eigen eindwinst wilde gaan, gunde Vingegaard de zege aan zijn superknecht in de bergen. Met z'n drieën eindigde de mannen op het podium.

