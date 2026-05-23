Jonas Vingegaard heeft opnieuw aangetoond dat er in deze Giro simpelweg geen maat op hem staat. In een loodzware etappe met finish bergop was het wederom de Deense topfavoriet die juichend over de streep kwam. Thymen Arensman had het op het laatst erg moeilijk.

Aan het begin van de etappe waren alle ogen gericht op Jonas Vingegaard. De Deense topfavoriet zou in de eerste échte bergetappe in de Alpen immers zijn zinnen hebben gezet op de roze trui. Met een loodzware finale met finish bergop in Pila lagen er in elk geval genoeg kansen voor Vingegaard om de strijd om de iconische 'maglia rosa' naar zijn hand te zetten. Maar er was ook een hele rits aan vluchters, die goed kunnen klimmen, die hoopten op dagsucces.

Oranje-gekleurde kopgroep

De etappe begon vrijwel direct bergop, waardoor het flink aanpoten was voor de mindere klimmers zoals topsprinter Dylan Groenewegen. Er ontstond een kopgroep van dertien man met daarbij drie Nederlanders. Opnieuw was Jardi van der Lee van de partij, met daarnaast ook Koen Bouwman én Wout Poels. Hij hoopte zaterdag dan eindelijk zijn unieke trilogie te kunnen voltooien.

Veteraan Poels won immers al etappes in zowel de Tour de France als de Ronde van Spanje en kan dit jaar dus zijn bingokaart completteren. De vluchters kregen op een gegeven moment een voorsprong van meerdere minuten, waardoor de etappewinst serieus richting één van hen zou kunnen gaan. Wel moest er toen nog worden begonnen aan de laatste beklimming.

Strijd om het klassement

In de strijd om het klassement toonde Thymen Arensman, de nummer drie van het klassement, zich opnieuw sterk. Hij kon zich de hele dag meten met Vingegaard en diens andere uitdager Felix Gall. Door het beulswerk van Visma | Lease a Bike, voor Vingegaard, kwamen de klassementsmannen steeds dichter bij de kopgroep. Afonso Eulalio, drager van de roze trui, hing lang aan het elastiek maar bleef telkens in het spoor van de concurrentie. Pas op negen kilometer van de meet moest hij lossen, en kwam er een eind aan zijn tijd als leider.

Nadat Poels zelfs nog even aanviel, kwamen Vingegaard en co erg dichtbij. Uiteindelijk haalden zij de kopgroep in en ging de strijd om de zege tussen de klassementsmannen. Arensman was één van de eerste die moest lossen. Nadat ook de rest was gelost, kon Vingegaard in de blauwe bergtrui naar de zege rijden. Hij pakt alweer zijn derde overwinning en dus ook de roze trui. Gall eindigde als tweede, Jai Hindley kwam als derde over de streep. Arensman finishte als zesde.

