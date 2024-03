Jonas Bresseleers overlijdt na verkeersongeval, vijf jaar nadat het bevriende wielrenner overkwam

De Belgische wielrenner Jonas Bresseleers is vrijdag op 24-jarige leeftijd overleden als gevolg van een verkeersongeval. Dat gebeurde in het Belgische dorp De Meer. De semiprof, die onder meer reed voor Acrog-Tormans, werd geraakt door een auto.

Jef Robert, voorzitter van Acrog-Tormans, haalt tegenover Nieuwsblad herinneringen op aan Bresseleers. "Jonas was een stille, brave jongen, maar iemand die nooit te beroerd was om het werk voor anderen op te knappen. Dat zorgde ervoor dat hij goed in de groep lag."

Stef Loos

In zijn tijd bij de ploeg was Bresseleers bevriend met Stef Loos. Die overleed in maart 2019, ook door een ongeval. "De hemel heeft ondertussen al een peloton jonge wielrenners", aldus Robert. "Wat nogmaals wijst op de gevaren van de anders zo mooie sport."

Kris Loos, vader van Stef, vertelde aan Het Laatste Nieuws dat Bresseleers jarenlang kampte met het incident in 2019. Hij was tijdens een koers getuige van dat ongeval. "Hij had het heel moeilijk en had een enorm schuldgevoel. Ze hadden net van koppositie gewisseld. Jonas heeft daarvoor heel wat begeleiding gekregen. Maar hij was het stilaan te boven."

Zuidkempense Pijl-GP Wilfried Peeters

Bresseleers zou zondag starten bij de Zuidkempense Pijl-GP Wilfried Peeters. Hij wordt herdacht met een minuut stilte voor de race.