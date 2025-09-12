Jonas Vingegaard heeft een klapje uitgedeeld aan João Almeida in de strijd om de rode trui. De Deense topwielrenner won vier seconden in de Vuelta a España ten opzichte van zijn Portugese concurrent. En dat in een vlakke etappe, die eindigde in een massasprint.

Die werd voor de derde keer deze Vuelta gewonnen door Jasper Philipsen. De teamgenoot van Mathieu van der Poel werd keurig afgezet door de ploeg van Alpecin-Deceuninck. Edward Planckaert en Jonas Rickaert leverden Philipsen op 200 meter van de streep af en hij maakte het af. In de massasprint versloeg hij Mads Pedersen, Olruis Aular, Jenthe Biermans en Ben Turner.

Vingegaard pakt tijd op Almeida

De rit ging lange tijd stapvoets. Halverwege zat een tussensprintje waar de enige vluchter Jakub Otruba (Caja Rural - Seguros RGA) de volle mep pakte en zes bonificatieseconden. UAE Team Emirates moet in slaap zijn gevallen door het lage tempo, want zij waren nergens te bekennen toen het peloton aankwam bij de tussensprint.

Vingegaard profiteerde daar optimaal van en raapte nog vier seconden bonificatie op. Donderdag bij de tijdrit verloor hij er tien, dus deze kon hij goed gebruiken. Zijn landgenoot Pedersen werd er vierde. Door zijn uiteindelijke tweede plek in de etappe heeft hij de groene trui zo goed als binnen.

Algemeen klassement

Dat geldt nog niet voor Vingegaard. De Deen heeft nu 44 seconden voorsprong op Almeida, met nog één aankomst bergop voor de boeg. Zaterdagmiddag wordt de Vuelta a España beslist op de Bola del Mundo (12,3 km à 8,6%). Al zijn er wel zorgen. Een groep genaamd Ecologistas en Acción belooft te demonstreren tegen de finish van de Vuelta in het hart van het Nationaal Park Sierra de Guadarrama.

De laatste grote koers van dit jaar is veelbesproken vanwege de vele incidenten. Meerdere etappes werden verstoord door pro-Palestijnse demonstraties gericht tegen het Israëlische team Israel-Premier Tech. Tijdens etappe 11 leidde dat zelfs tot het uitzonderlijke besluit om geen ritwinnaar aan te wijzen. In etappe 15 zorgde een demonstrant op de weg voor een valpartij, terwijl rit 16 werd ingekort vanwege een geblokkeerd parcours. Uit angst werd de tijdrit donderdag ingekort.