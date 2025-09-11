Jonas Vingegaard blijft royaal in het rood in de Vuelta a España. Tijdens de ingekorte tijdrit kwam zijn voorsprong op naaste belager João Almeida niet in gevaar, al sprokkelde de Portugees wel wat seconden. De Italiaan Filippo Ganna ging er op indrukwekkende wijze met de ritwinst vandoor.

Vooraf werd al duidelijk dat het lastig zou worden om grote verschillen te maken. De organisatie besloot vanwege de veiligheid van renners de tijdrit in te korten van 27 naar 12,2 kilometer. Dit vanwege de potentiële dreiging dat pro-Palestijnse de koers weer zouden belemmeren.

Ontketende Filippo Ganna

De Italiaanse stoomtrein Ganna maakte enorme indruk in de tijdrit. Hij klokte precies 13.00 over het rondje van 12,2 kilometer. Over het laatste gedeelte (4,2 kilometer) deed hij slechts vier minuten, met een gemiddelde van liefst 62,97 kilometer per uur. Met die uiterste inspanning voorkwam hij een derde ritzege van Jay Vine van UAE Team Emirates.

Ganna from T2 to finish: 4.2 Km in 04′00″12 - average 62.97 km/h in that sector. — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 11, 2025

De Australiër, die het bergklassement stevig in handen heeft, kwam slechts één seconde te kort. Vine was bij het tweede tussenpunt nog negen seconden sneller dan Ganna. Almeida werd uiteindelijk derde, vlak voor Bruno Armirail.

Strijd om de rode trui

Lang na dat geweld van Ganna waren de klassementsmannen pas aan de beurt. Vingegaard startte om 17.17 uur. Twee minuten daarvoor rolde zijn grote concurrent om het algemeen klassement van het startblok. Bij het eerste tussenpunt op 4,2 kilometer had Almeida een minimale voorsprong van twee seconden op de Deense rodetruidrager.

Dat verschil werd bij het volgende meetpunt niet veel groter. Almeida won één seconde op Vingegaard, die zijn rode trui dus bij lange na niet in gevaar zag komen. Over 12,2 kilometer verloor de Deen tien seconden op Almeida. Geluk bij een ongeluk dus voor hem dat de tijdrit werd ingekort, zo lijkt het.

Algemeen klassement

Vingegaards voorsprong in het algemeen klassement bedraagt met nog één zware bergrit te gaan veertig seconden. Zaterdag is er een finish op de Bola del Mundo (12,3 km à 8,6%). Daar zal worden beslist wie La Vuelta wint.