"Er blijft weinig van over." Dat zijn de woorden van wielerkenner Thijs Zonneveld na een nieuwe tegenslag in de Vuelta a España. Woensdagavond maakte de organisatie bekend de tijdrit in te korten voor de veiligheid van de renners.

Het is al sinds de start van de Vuelta a España onrustig vanwege pro-Palestijnse aanhangers. Waar het eerst vooral bleef bij het tonen van spandoeken en de Palestijnse vlag, is dat inmiddels omgeslagen naar serieuze protesten. Zo werden twee etappes al vroegtijdig beëindigd en kwam de Spaanse renner Javier Romo ten val door een betoger.

Ingekorte tijdrit

In de zeventiende etappe kon er onder normale omstandigheden gekoerst worden, maar donderdag is de afstand van de race tegen de klok aangepast. De tijdrit in en door Valladolid zou eigenlijk 27 kilometer lang zijn, maar is nu slechts 12,2 kilometer. Dat gebeurde na overleg tussen de organisatie van La Vuelta en de gemeenteraad van Valladolid. "Er blijft heel weinig over van deze Vuelta", is het oordeel van Zonneveld op X.

De tijdrit wordt ingekort van 27 naar 12.2 kilometer. Er blijft heel weinig over van deze Vuelta. pic.twitter.com/BUMEMMffxu — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) September 10, 2025

De organisatie trommelde al 450 politieagenten op voor de tijdrit, maar die maatregelen blijken niet voldoende om de veiligheid van de renners te garanderen. Eerder deze koers werd tijdens de ploegentijdrit het team van Israel-Premier Tech tegengehouden door pro-Palestijnse betogers. De ploeg heeft het woord Israel al van de bus, ploegleiderswagen en teamkleding geschrapt, alleen dat lijkt nog niet voldoende.

Kritiek van renners en ploegleiders

Rodetruidrager Jonas Vingegaard sprak zich al meermaals uit tegen de acties van de protestanten. "Het is zonde dat dit weer is gebeurd", zei Vingegaard na de onthoofde zestiende etappe. "Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar het is zonde dat het hier en op deze manier moet gebeuren en dat we de rit niet kunnen afmaken

Nederlander Daan Hoole sprak bij de NOS van een steeds 'vijandigere sfeer' in de wedstrijd. Renners reden al door punaises, langs een omgezaagde boom en door hordes actievoerders die zich op het parcours begaven. "Je ziet de agressie in hun ogen", aldus Hoole.

Algemeen klassement

Vingegaard heeft tussen alle hectiek door het algemeen klassement stevig in handen. Zijn voorsprong op naaste belager João Almeida is 50 seconden. Grote verschillen zullen donderdag niet worden gemaakt, omdat de tijdrit is ingekort. Zaterdag wacht nog een aankomst bergop, al zijn daar ook al acties voor aangekondigd. De grote vraag is of de Vuelta Madrid wel haalt.