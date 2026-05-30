Demi Vollering geldt dit jaar als de absolute smaakmaker binnen het wielrennen bij de vrouwen. De Nederlandse pakte al grandioze zeges en hoopt bij de Giro haar trilogie compleet te maken. In aanloop naar die grote ronde deelde Vollering mooi nieuws.

Demi Vollering was dit jaar al de beste in onder meer de grote koersen Waalse Pijl, Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Niet gek dus dat ze als één van de torenhoge favorieten afreist naar Italië om daar de unieke wielertrilogie te volbrengen. Naast eindzeges in de Tour de France en de Vuelta a Espana hoopt ze ook de Giro d'Italia een keer te winnen.

Sinds 2024 rijdt ze voor de Franse formatie FDJ-Suez, waar ze dit jaar dus al veel zeges pakte. Ook haar debuutjaar begon al sterk, want toen won ze onder andere de Vuelta en klassieker Strade Bianche. Daardoor is de aankondiging die Vollering op vrijdag deelde niets meer dan logisch.

Nieuw hoofdstuk

De topwielrenster uit Pijnacker heeft namelijk haar contract bij de Franse ploeg verlengd met twee jaar. Daardoor koerst ze in elk geval tot 2028 in Franse dienst. "De afgelopen anderhalf jaar heb ik deel uitgemaakt van een omgeving waar iedereen echt kan groeien – niet alleen als atleet, maar ook als mens – en daar ben ik heel trots op. Deze omgeving is thuis geworden", aldus Vollering in een persbericht. "Dus ik was meer dan gemotiveerd om de volgende hoofdstukken van ons verhaal samen te blijven schrijven."

Vollering hoopt op nieuwe successen en wil vooral ook een inspiratiebron zijn voor jonge meiden. "Ik denk aan de jonge meisjes die vandaag naar wedstrijden kijken en misschien de kampioenen van morgen worden", licht ze daarover toe. "Die verantwoordelijkheid is belangrijk voor mij."

"Ik wil hen laten zien dat je op het hoogste niveau kunt presteren en tegelijkertijd kunt leiden vanuit je waarden", vervolgt Vollering. "Voor mij begint alles met een droom. En op dit moment voelt die droom groter dan ooit – op de fiets, en daarbuiten. Ik kan niet wachten op wat er nog komen gaat, en om samen te blijven bouwen."

Giro d'Italia

Haar jacht op de ultieme wielertrilogie begint op zaterdag. Dan start de Giro Donne in badplaats Cesenatico en wordt er na ruim 130 kilometer gefinisht in Ravenna. Ze hoopt in de laatste etappe op 7 juni in de roze leiderstrui over de streep te komen in Saluzzo.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover