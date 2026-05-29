De koninginnenrit door de Dolomieten loog er niet om. Zes cols, meer dan 5.000 hoogtemeters en een venijnige slotklim, de zwaarste dag van de Giro d'Italia eiste zijn tol. Sepp Kuss bekroonde een knappe solo met de ritzege en voltooide daarmee zijn persoonlijke trilogie in grote rondes. Rozetruidrager Jonas Vingegaard kwam geen moment in gevaar, terwijl Thymen Arensman op de slotklim in de problemen kwam.

De koninginnenrit kende een nerveuze openingsfase met tientallen aanvalspogingen, maar de echte koers begon pas op de Passo Duran. Giulio Ciccone trok de koers open en pakte onderweg de bergpunten op alle toppen, inclusief de 50 punten voor de Cima Coppi op de Passo Giau. In de afdaling van de Passo Falzarego reed hij solo weg van zijn medevluchters na onenigheid met Einer Rubio.

Met ruim een minuut voorsprong begon Ciccone als eerste aan de slotklim, maar op de muur naar Alleghe raakten zijn krachten op. Luxeknecht Sepp Kuss van Visma | Lease a Bike naderde gestaag en passeerde de uitgebluste Italiaan op twee kilometer van de finish. De Amerikaanse winnaar van de Vuelta in 2023, die normaal gesproken in dienst rijdt van Vingegaard, reed solo naar de overwinning en voltooide daarmee zijn trilogie aan ritzeges in grote rondes. Derek Gee-West finishte als tweede en deed daarmee een uitstekende zaak in het klassement. Ciccone hield nog net stand voor de sprintende klassementsmannen en pakte de derde plaats.

Thymen Arensman in de problemen

Op drie kilometer van de finish ging Felix Gall in de aanval, gevolgd door Vingegaard. Jay Hindley kon net volgen, maar Arensman verloor steeds meer tijd. De Nederlander, die de hele Giro zo sterk had gereden, moest op het zwaarste moment lossen. Met Pellizzari als helper schroefde Hindley het tempo verder op. Arensman finishte op iets meer dan een minuut van Gall, Vingegaard en Hindley en verliest daarmee zijn podiumplaats aan de Australiër. Hindley is nu derde in het klassement, met een voorsprong van 29 seconden op Arensman. Voor de kopman van Netcompany INEOS is er morgen weer een kans om terug te slaan in de laatste bergit van deze Giro.

Jonas Vingegaard behoudt de roze leiderstrui en volgde Gall makkelijk na diens aanval op de slotklim. Giulio Ciccone grijpt met zijn bergpunten de leiding in het bergklassement en heeft nu 57 punten voorsprong op de Deen. Smaakmaker Jhonatan Narvaez stapte onderweg af, waarmee de puntentrui zo goed als zeker naar Paul Magnier gaat.

Giro nadert einde

Zaterdag wacht nog één laatste bergrit die het klassement op zijn kop kan zetten voordat de 109e Giro d'Italia zondag zijn apotheose beleeft in Rome. Op de Via del Corso zullen de sprinters dan hoogstwaarschijnlijk de eindsprint uitvechten, met Paul Magnier als grote favoriet voor de dagzege. Uiteraard hoopt Dylan Groenewegen in de slotetappe naar de ritzege te spurten namens de Rockets.

