Na de koninginnenrit door de Dolomieten is het klassement flink op zijn kop gezet. Jonas Vingegaard reed onbedreigd naar de finish, maar voor Thymen Arensman was het een dag om snel te vergeten. De Nederlander verloor kostbare tijd op de slotklim naar Alleghe en is zijn podiumplaats kwijt aan Jai Hindley. In het puntenklassement lijkt de strijd definitief beslecht nu Jhonatan Narvaez onderweg afstapte.

Jonas Vingegaard reed ook in de koninginnenrit door de Dolomieten onbedreigd naar de finish. De Deen volgde een aanval van naaste belager Felix Gall makkelijk op de slotklim naar Alleghe en zag zijn roze leiderstrui geen moment in gevaar komen. Ploeggenoot Sepp Kuss mocht voor eigen rekening rijden en pakte de ritzege. Met nog één bergrit te gaan lijkt de eindzege in Rome een formaliteit.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

Na negentien etappes staat Vingegaard nog altijd stevig aan de leiding. Felix Gall behoudt zijn tweede plek op ruim vier minuten van de Deen. Hindley klimt naar de derde plek en staat nu 29 seconden voor Arensman, die zakt naar de vierde plek. Voor de Nederlander wordt het zaterdag zaak om die schade te herstellen in de laatste bergrit, want de achterstand op de Australiër is nog overbrugbaar. Voormalig Giro-winnaar Hindley weet als geen ander hoe hij zich in de slotweek moet manifesteren.

In het bergklassement heeft Giulio Ciccone na zijn 50 punten op de Cima Coppi de leiding overgenomen met 57 punten voorsprong op Vingegaard. Morgen zijn er nog bergpunten te verdienen, dus de strijd om de blauwe trui is nog niet beslecht.

In het puntenklassement lijkt de strijd zo goed als beslist: met de opgave van Narvaez rijdt Paul Magnier de paarse trui zo goed als zeker naar Rome. Zaterdag wacht nog één laatste bergrit voordat de Giro zondag in Rome finisht met hoogstwaarschijnlijk een massasprint.

