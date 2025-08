Ben Turner vierde woensdag een mooie dag in zijn wielercarrière. De renner van Ineos won de chaotische derde etappe in de Ronde van Polen. Maar uren na de finish kwam het bericht naar buiten dat de Brit mogelijk op illegale wijze gewonnen heeft. De jury onderzoekt nu of er iets is misgegaan.

Poolse media maken woensdagavond laat melding van het onderzoek van de wedstrijdleiding naar de finish van Turner (26). Hij deed in principe niks fout, maar hij had volgens de regels wellicht helemaal niet in de positie mogen zitten om te kunnen strijden om de ritzege. De oorzaak van de verdenkingen ligt bij het moment van neutralisatie van de koers. Op vijftien kilometer van de koers werd de derde etappe tijdelijk stilgelegd om voor gevallen renners te kunnen zorgen. Er waren zo weinig ambulances beschikbaar, dat er moest worden ingegrepen.

Te vroeg vertrokken?

Na de neutralisatie schoot de koers weer in gang, met zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden als voor de 'krankzinnige' valpartij. De drie originele vluchters Kelland O'Brian, Diego Ulissi en Lorenzo Miles mochten weer weg en veertig seconden later ging de rest van het peloton weer op jacht naar de etappezege. Het drietal werd binnen de laatste drie kilometers ingerekend en dus kon er gesprint worden, met Turner als winnaar. Maar hij is mogelijk áchter het peloton te vroeg vertrokken.

Ongezien teruggekeerd

Turner zat namelijk in een groep geloste renners en had in een normale situatie geen kans om weer terug te komen. Maar omdat de organisatie alleen oog had voor wat er voorin gebeurde, kon de groep gelosten ongezien terugkeren tot op schootsafstand en was Turner daar dus de grote profiteur van. Als de jury tot de conclusie komt dat de Brit inderdaad illegaal gewonnen heeft, dan wordt de ritzege toegewezen aan nummer twee Pello Bilbao van Bahrain Victorious.

Reactie van Nederlandse renner

Visma-renner Menno Huising spreekt op de website van de Nederlandse ploeg uit wat er zo wrang voelt voor de renners die ook hoopten op een mooie etappe-overwinning. "Laat ik vooropstellen dat ik het goed vind dat de wedstrijd werd geneutraliseerd, want veiligheid staat voorop. Het enige jammere is dat een groep van zo'n dertig man weer kon terugkeren in het peloton, terwijl die eigenlijk al gelost waren. Wij hadden er volle bak voor gereden en zij komen 'gratis' terug. Daar zijn wij uiteindelijk de dupe van. Nu is het even heel erg balen."