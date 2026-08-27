De Vuelta à España wordt vooralsnog gedomineerd door Tadej Pogacar. De Sloveen is niet alleen leider in het algemeen klassement, maar ook in de strijd om de sprinterstrui én de bergtrui. Alleen de jongerentrui hangt niet om zijn schouders, maar daar komt hij ook niet meer voor in aanmerking. De nummers twee in de klassementen om het groen en de bollen profiteren van Pogacars positie. Check hier de actuele stand van zaken in de Vuelta.

De Vuelta begon op zaterdag 22 augustus met een individuele tijdrit. Pogacar bleef daarin Ethan Hayter nipt voor en trok als eerste de rode trui aan. In de tweede etappe won Matthew Brennan, de sprinter van Visma | Lease a Bike zijn eerste sprint. Maandag volgde vervolgens de derde etappe, die vanwege noodweer voortijdig moest worden afgebroken. Daarna was het weer Pogacar die de klok sloeg. Hij boekte ritzege twee en drie. Tussendoor sprintte Matthew Brennan van Visma | Lease a Bike naar zijn tweede etappe. Donderdag tijdens de zesde etappe beleefde Pogacar wel een schrikmoment in de Vuelta.

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Nummers twee dragen truien

Omdat Pogacar leider is in drie klassementen, maar maar één trui aan kan doen, draagt hij het rood van het algemeen klassement. Dat biedt de nummers twee in de klassementen van de sprinters en berggeiten de kans om zich te hullen in de bijbehorende truien. Zo mag Wout van Aert vrijdag in de sprintetappe het groen aantrekken, hij neemt 'm over van ploeggenoot Brennan. Pogi is daarin nog altijd leider. Enric Mas deed in de strijd om de bergtrui goede zaken en neemt 'm weer over van Lorenzo Fortunato. De Nederlander Koen Bouwman mocht die bergtrui als eerste aantrekken.

Joshua Tarling

Joshua Tarling reed 5,5e etappe lang met een bijzonder verhaal rond in de Vuelta. De Brit verloor een week voor de start van de Vuelta zijn jongere broertje Finley toen hij (ook als wielrenner) verongelukte tijdens de Ronde van Portugal. Zijn oudere broer mocht de eerste dagen in de hagelwitte jongerentrui rijden. Landgenoot Oscar Onley van INEOS nam die trui van hem over en rijdt nog steeds in het wit.

Nederlanders

Team Picnic PostNL is naast Visma | Lease a Bike (met Steven Kruijswijk) de andere wielerploeg van Nederlandse makelij. Daar zijn liefst drie landgenoten meegenomen: Timo Roosen, Timo de Jong en Gijs Leemreize. Verder zijn er nog enkele eenlingen bij buitenlandse wielerploegen. Zo mag Mathijs Paasschens mee namens Bahrain Victorious, Roel van Sintmaartensdijk was onderdeel van Lotto-Intermarché, maar stapte als eerste landgenoot af en Koen Bouwman rijdt voor Team Jayco AlUla. Ook Darren van Bekkum (XDS Astana) en Milan Vader (Pinarello - Q36.5) doen mee.