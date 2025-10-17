De derde etappe van de Tour of Holland eindigde vrijdag in een drama. Na incidenten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd voor de renners en werd de rit gestaakt. Daar baalt koersdirecteur Roxane Knetemann enorm van.

De Tour of Holland kent dit jaar haar eerste editie, als 'nieuwe' opvolger van de in 2004 verdwenen Ronde van Nederland. De proloog en eerste twee etappes verliepen vrij vlekkeloos, ondanks het ontbreken van politie-inzet.

Er is dit jaar nauwelijks ruimte voor politie-inzet bij wielerkoersen vanwege de NAVO-top eerder dit jaar in Den Haag. De wedstrijd leunt dus op vrijwilligers en dat bleek deze vrijdag niet genoeg. Meermaals kwam het verkeer ondanks afzettingen en vrijwilligers op het parcours, waarna renners in de remmen knepen.

'Lat te hoog gelegd'

De rit werd uiteindelijk geannuleerd. "Misschien hebben we de lat iets te hoog gelegd met deze etappe", is het oordeel van Knetemann in de podcast In het wiel. Hoewel er veel hulp werd ingeschakeld van vrijwilligers bleek het toch lastiger dan gedacht om de koers in goede banen te leiden.

"Ik baal eigenlijk het allermeest voor al die mensen die zich inzetten om deze wedstrijd te kunnen laten doorgaan, een kans te geven", aldus de ex-toprenster. "Daarmee hebben we een geweldig begeleidingsteam. Geen politie, maar wel mensen die weten wat ze doen."

Het probleem ligt volgens haar dan ook niet bij hen, maar hij mensen die niet luisteren. "Maar dan zijn er mensen in het verkeer die de instructies gewoon negeren, die gewoon niet luisteren bij een stopteken. Dat maakt het allemaal ingewikkeld en vervelend voor die mensen.”

Teleurstelling

Ze is enorm teleurgesteld, maar gaat niet bij de pakken neerzitten. "Als ik één ding van mijn ouders heb geleerd, is dat het altijd weer morgen wordt. Dat zeg ik nu al sinds het begin van de middag tegen mezelf, maar dit is natuurlijk supervervelend."