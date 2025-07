Hoewel voormalig profwielrenster Roxane Knetemann het peloton al enige tijd achter zich heeft gelaten, is stilzitten niets voor haar. De 38-jarige dochter van wielerlegendes Gerrie Knetemann en Gré Donker blijft volop in de schijnwerpers. Ze benut ze haar podium om belangrijke maatschappelijke thema’s aan te kaarten, zoals eetstoornissen binnen de wielersport. Tijdens de Tour de France is ze ook veelvuldig te zien.

Knetemann werd geboren in Roosendaal en groeide op in Nispen, samen met haar ouders en broer en zus. Als dochter van twee oud-wielrenners was het bijna vanzelfsprekend dat ze zelf ook de wielersport in ging. Haar vader, die in 2004 overleed, was overigens niet zomaar een renner. De Kneet werd in 1978 namelijk zelfs wereldkampioen, won tien keer een etappe in de Tour de France en schreef ook nog tweemaal de Amstel Gold Race op zijn naam.

'Trotse' oud-wielrenster Roxane Knetemann kondigt nieuw hoofdstuk aan: 'We leggen de lat hoog' Roxane Knetemannblijft na het einde van haar sportcarrière actief in de wielerwereld. Ze is regelmatig op tv te zien als analist, maar zal binnenkort ook een andere rol vervullen.

Profrenster

Waar vader Gerrie vooral op de weg fietste, reed Roxane tijdens haar carrière ook op de baan. Toch focuste ze zich niet alleen maar op sport. Zo deed ze de studie Ecologische pedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht en werkte ze in de jeugdzorg.

Tijdens haar carrière reed Knetemann voor verschillende wielerteams, waaronder AA-Drink Cycling Team, Rabobank en Parkhotel Valkenburg. Ze beëindigde haar loopbaan na de Boels Ladies Tour en het criterium van Assendelft.

Op de weg behaalde ze vaak ereplaatsen in prologen en korte tijdritten. Daarnaast won ze op 9 januari 2016 de populaire strandrace Egmond-pier-Egmond met de mountainbike. Dat ze is gestopt met topsport, wil niet zeggen dat ze tegenwoordig stilzit. In 2024 fietste ze bij de de Alpe d' Huzes nog zes keer de berg omhoog.

Ex-wielrenner Michael Boogerd deelt smerige anekdote: 'Toen zag je echt zo'n bruine vlek verschijnen' Als wielrenner in de Tour de France zit je urenlang op de fiets. Je zou het bijna niet zeggen, maar ook wielrenners moeten hun behoefte doen. Soms wordt er gekozen voor een collectieve plaspauze, maar andere keren gebeurt dat tijdens het wielrennen. "Op een gegeven moment kan het je niets meer schelen."

Mediapersoonlijkheid

De 38-jarige ex-wielrenster is niet alleen bekend vanwege haar wielercarrière, maar heeft zich de afgelopen jaren ook ontpopt tot een mediapersoonlijkheid. Ze nam deel aan verschillende tv-programma's, waaronder Weet Ik Veel en De Gevaarlijkste Wegen Van De Wereld, waar ze samen met Rutger Castricum aan deelnam.

Begin 2025 was ze ook te zien als panellid in Ranking The Stars. Daarnaast is ze televisiecommentator bij de de NOS en SBS6 en was ze in 2024 regelmatig te zien als deskundige aan de bar bij Vandaag Inside. In mei 2025 kondigde ze aan ook voor de AD-wielerpodcast In Het Wiel te gaan werken. Dat doet ze tijdens de Tour de France elke dag. Ook is ze tijdens die wielerkoers dagelijks te zien in het populaire NOS-programma De Avondetappe.

Dit is de vriend van Dione de Graaff: door ernstig trauma elkaar gevonden Dione de Graaff is al jaren een bekend en vertrouwd gezicht bij de NOS. De presentatrice is het gezicht van De Avondetappe tijdens de Tour de France en deed ook de presentatie van de Olympische Spelen in Parijs. Ze heeft een vriend en samen hebben ze een bijzondere reden om niet te trouwen.

Koersdirecteur

Daar voegde ze recent nóg een activiteit aan toe: die van koersdirecteur. Knetemann werd aangekondigd als grote baas van de Tour of Holland, de vernieuwde meerdaagse wielerronde die dit najaar zijn langverwachte rentree maakt op de internationale wielerkalender. Het is een voortzetting van de Ronde van Nederland, die haar vader vier keer won.

Roxane Knetemann kondigt nieuw avontuur aan: 'Dat zit in mijn dna' Roxane Knetemann heeft woensdag een nieuw avontuur bekendgemaakt. De 38-jarige wieleranalist en dochter van de succesvolle wielrenner Gerrie Knetemann maakt een bijzondere transfer.

Eetproblemen

In 2024 bracht Knetemann samen met anderen een belangrijk onderwerp onder de aandacht binnen de topsport, met de bedoeling een taboe te doorbreken. Ze vertelden over het extreme dieet dat veel wielrenners volgen om hun prestaties te verbeteren. Zo waren bijvoorbeeld cappuccino en thee met honing absoluut verboden volgens het Algemeen Dagblad.

Ondanks het feit dat Knetemann slechts 55 kilogram woog, werd ze nog steeds als relatief zwaar gezien. Ze deelt eerlijk wat dit met haar deed: "Ik was zo eenzaam. En had een stuk gelukkiger kunnen zijn als ik daar ook iets meer inzicht, ondersteuning en begeleiding in had gekregen."

'Ik was zo eenzaam': oud-wielrenster Roxane Knetemann spreekt zich uit over moeilijke periode Oud-wielrenster Roxane Knetemann probeert samen met andere renners een taboe in de sport te doorbreken. Namelijk eetproblemen. Veel wielrenners volgden een bizar dieet om de beste prestaties op de fiets te kunnen leveren. Daar moet meer aandacht voor komen.

Getrouwd

In 2023 stapte Knetemann in het huwelijksbootje met haar partner en oud-wielrenner Wim Stroetinga, met wie ze al sinds 2011 een relatie heeft. Het stel besloot hun huwelijksplannen geheim te houden en maakte pas achteraf bekend dat ze in het huwelijksbootje waren gestapt.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.