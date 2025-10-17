Het had een prachtige rit moeten worden in de Tour of Holland, maar de derde etappe van de Nederlandse rittenkoers eindigde al voordat het goed en wel begonnen was. Na incidenten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd voor de renners en dat is ook buiten onze landsgrenzen groot nieuws.

De Tour of Holland kent dit jaar haar eerste editie, als 'nieuwe' opvolger van de in 2004 verdwenen Ronde van Nederland. De proloog en eerste twee etappes verliepen vrij vlekkeloos, ondanks het ontbreken van politie-inzet. Vanwege de NAVO-top van eerder dit jaar in Den Haag was er verder dit kalenderjaar nauwelijks ruimte voor politie-inzet bij wielerkoersen.

De wedstrijd leunt dus op vrijwilligers en dat bleek deze vrijdag niet genoeg. Meermaals kwam het verkeer ondanks afzettingen en vrijwilligers op het parcours, waarna renners in de remmen knepen. De organisatie besloot vervolgens eieren voor hun geld te kiezen en de etappe te annuleren.

'Complete chaos'

Uiteraard is het schrappen van de etappe groot nieuws, ook in het buitenland. Het Belgische Sporza spreekt van 'complete chaos' op het Limburgse asfalt. "De wielersport heeft vrijdag geen al te beste beurt gemaakt", is de conclusie van onze zuiderburen na de vroetijdig afgebroken derde etappe.

Dat de koers de hoop moest vestigen op vrijwilligers, dat zag ook CyclingNews. Het bleek tevergeefs. "Dit lukte echter duidelijk niet op vrijdag, toen meerdere voertuigen de stopborden negeerden en het parcours opreden."

Zelfs in Nederland onmogelijk

De bekende wielervolger Mihai Simion, vooral bekend op X, baalt ook van de gang van zaken. Hij vindt het vooral jammer dat de koers er niet in slaagde om zonder politie alle ritten door te laten gaan. "Het was mooi om te dromen van een wielerwedstrijd zonder politiebegeleiding en enkel vrijwilligers, maar we zijn terug bij af. Het is onmogelijk, zelfs in Nederland."

Die conclusie trok de organisatie ook. Volgens hen kan een volwaardige koers het vaak simpelweg niet zonder politie bolwerken. Voor het restant van dit weekend is de organisatie desalniettemin hoopvol. Zaterdag vindt er een etappe plaats van Emmen naar de VAM-berg, waar genoeg vrijwilligers aanwezig zijn. Dat zou ook gelden voor de slotrit van zondag in Arnhem, waar zowel start als finish plaatsvindt.