De derde etappe van de Tour of Holland is vrijdag geannuleerd wegens onveilige situaties voor de renners. Zo reden er meerdere auto's op het parcours die de stoptekens zouden hebben genegeerd. Na de annulering sprak Thijs Rondhuis, mede-organisator van de koers, het peloton toe. Daar haalde hij keihard uit. "Zonder politie is wielrennen niet mogelijk."

Tijdens de etappes van de Tour of Holland is er geen politie-inzet. De koers wordt volledig begeleid door vrijwilligers. Dit speelde volgens Rondhuis vrijdag parte. "Wat er vandaag gebeurd is, is dat er 25 verkeersregelaars in de neutralisatie niet zijn opgedaagd. Daarom was de neutralisatie rommelig. Vanaf kilometer nul hebben we de zaak volledig beveiligd."

'Dat is de rode lijn'

Door de krapte kwamen er toch voertuigen op het parcours, zo legt Rondhuis uit. "We hebben een aantal situaties gehad waarin medeweggebruikers stoptekens van verkeersregelaars hebben genegeerd. Zij zijn stopgezet aan de zijkant van de weg, vervolgens zijn ze weer gaan oprijden, nógmaals stopgezet en toch weer gaan rijden. Dat is het teken, dat is de rode lijn, dat we dit zonder politie niet kunnen."

Vervolgens bendadrukt de organisator het belang van politie voor het wielrennen. Hij duidt dat dit ook de reden is waarom de derde etappe voortijdig werd afgeblazen. "We moeten deze situatie gebruiken om in de toekomst voldoende politie te hebben om wedstrijden als de Amstel Gold Race, de ZLM Tour en de Tour of Holland te kunnen blijven organiseren. Doen we dat niet, dan hebben we gewoon geen wielerwedstrijden meer in Nederland. We zullen dit moment dan ook aangrijpen om de politie-inzet voor de toekomst te forceren en het ook weer op de politieke agenda te krijgen.”

'Het is gewoon niet gelukt'

Rondhuis sluit teleurgesteld af. "Het huilen staat me nader dan het lachen. We hebben het geprobeerd, ik heb gedacht dat het kon. Maar het blijkt dat het niet kan. We hadden vrijdag 130 motards en ongeveer vijftig verkeersleiders. We doen het bijna met tweehonderd mensen. Het is gewoon niet gelukt. En dan moet je gewoon erkennen dat soms gewoon iets niet lukt. Einde koers. We gaan zaterdag verder."

Komend weekend worden de laatste twee etappes van de Tour of Holland gereden. Rondhuis belooft dat deze wel veilig gaan verlopen. "Zaterdag en zondag is de situatie helemaal anders. We hebben dan te maken met andere provincies, die onze veiligheid dan kunnen garanderen."