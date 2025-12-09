Het voorseizoen in het wielrennen is in volle gang voor de eerste wedstrijden in het nieuwe jaar. Maar voor Davide Formolo pakte een kopje thee zo slecht uit dat hij een streep moet zetten door al zijn trainingen en zeker zes weken uit de roulatie ligt. De Italiaan van Movistar doet op Instagram zijn bizarre verhaal.

Als wielrenner gaat de 33-jarige Formolo veel risico's aan om tot grote prestaties te komen. Maar dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weet hij ook. Zeker de afgelopen dagen, nu hij met een rare blessure zit opgescheept. Het zetten van een kopje thee kost hem het voorseizoen en de eerste wedstrijden. De Movistar-renner kan het zelf nauwelijks geloven. Hij spreekt van een lange revalidatie nadat een kopje op zijn voet is gevallen. "Het leven is vreemd, maar er is niets aan te doen", schrijft hij.

'Ik kan momenteel niets'

“Je rijdt als renner zo’n 30.000 kilometer per jaar over wegen, waar vrachtwagens je op twee centimeter van je stuur passeren. Je raast ook vaak naar beneden, over natte wegen, als Valentino Rossi op het circuit van Mugello. En dan mors je een kop thee over je voet, met een sneetje tot gevolg… Het leek in eerste instantie niet veel, maar ik merkte al snel dat ik mijn grote teen niet meer kon optillen. Ik kan momenteel niets ondernemen en moet nu zes weken rusten", is zijn pijnlijke conclusie.

i Davide Formolo verklaart op Instagram op bizarre wijze geblesseerd te zijn geraakt.

Start van het seizoen

Formolo won in zijn carrière vier etappes in de Giro d'Italia en werd in 2019 Italiaans kampioen. Hij heeft nog een contract voor één jaar bij de Spaanse ploeg Movistar. Maar het is nu de vraag of hij in 2026 niet volledig achter de feiten aanloopt. Mogelijk keert hij pas in februari terug in het peloton. Dan hebben al zijn concurrenten al een slag geslagen qua vorm en fitheid, want de Tour Down Under in Australië is de traditionele start van het wielerseizoen. Die koers begint op 20 januari. Daarna volgen de ritten elkaar in rap tempo op: de Ronde van Valencia, UAE Tour, Ruta del Sol, Ronde van de Algarve en Omloop Het Nieuwsblad zijn allemaal in februari.