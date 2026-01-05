Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor het tweede jaar op rij de cross in Zonhoven gewonnen. De veldrijdster versloeg de in topvorm verkerende Lucinda Brand, die het mede door een aantal valpartijen moest doen met de tweede plek. Het podium in Zonhoven was volledig Nederlands.

Brand is tot nu toe een ware alleenheerser op de crossen. Ze won onlangs de Nieuwjaarscross in het Belgische Baal en daarmee verzekerde de Nederlandse zich direct van de eindzege in de X2O Badkamers Trofee.

Grote val

Al snel bleek dat het parcours technisch lastig was. Toen de rensters voor het eerst in 'de kuil' kwamen ging het mis. De bekende daling in het parcours in Zonhoven zorgt historisch gezien al voor veel valpartijen en ook in deze editie, extra lastig door de sneeuw en de lage temperaturen, was het raak.

Puck Pieterse en Brand schoten uit de startblokken, maar gingen direct onderuit bij de eerste afdaling in 'de kuil'. En hoe!

🚵🇧🇪 | Oh, oh oh het gaat direct mis in de kuil! Pieterse en Brand komen veel te hard aan en gaan direct onderuit, is dit een voorbode voor de rest van de race? 😮 #cyclocross



📺 Cross kijk je op HBO Max pic.twitter.com/CqUDPaTSrO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 4, 2026

Pieterse liet zich vervolgens niet meer foppen door 'de kuil', want met goed stuurwerk knalde ze door de afdaling heen en zo wist ze de koppositie te veroveren. Brand en Alvarado waren echter nooit ver weg. In de derde ronde kwamen de twee zelfs tot het wiel van Pieterse en dus leek het om die drie rensters te gaan voor de eindzege. Helemaal toen Pieterse in een bocht plots onderuit ging, waardoor Brand en Alvarado een gaatje sloegen.

Niet te kloppen

Brand nam uiteindelijk in haar eentje de leiding en knalde met een grote snelheid door 'de Kuil' en de andere lastige stukken in Zonhoven. Ze kreeg richting het einde ook een fors gat met Alvarado. Pieterse verloor met een fietswissel nog meer terrein op de eerste twee.

Door een nieuwe val van Brand kwam Alvarado echter terug en door een fietswissel nam Alvarado zelfs de leiding over. Brand kwam nog terug, maar toen maakte ze weer een fout en kwam ze vast te zitten. Alvarado bleef doorknallen en reed voor het tweede jaar op rij naar de zege in Zonhoven. Brand moet het doen met een tweede plek en een zeldzame nederlaag. Pieterse eindigde als derde.

Gebroken neus

Brand had al pijnlijke herinneringen aan de cross in Zonhoven, waar ze in 2024 na een harde val een gebroken neus op liep. Toch is de liefde voor de cross met de kuil bepaald niet gaan liggen.

"Als Zonhoven een Tinder-profiel was, zou ik naar rechts blijven swipen", laat Brand op sociale media weten bij een foto van haar zware val. "Zonhoven, je bent nog steeds mijn ultieme crush. Omdat je mijn neus kunt breken... Maar niet mijn hart."

Puck Pieterse

Ook Pieterse deelt de beelden van de val met een knipoog. "Ik zei toch dat ik klaar was om te duiken", schrijft de Nederlands kampioene erbij. Haar collega's reageren enthousiast en houden het niet droog.

https://www.instagram.com/reel/DTGJ9XiDB4k/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==