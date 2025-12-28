Wie deze winter het veldrijden volgt, raakt er langzaam aan gewend. Ook in Dendermonde draaide de wereldbekercross uit op een wedstrijd waarin Lucinda Brand al vroeg het verschil maakte en de spanning vooral achter haar ontstond.

De Dordtse renster van Baloise Glowi Lions nam in de openingsfase het initiatief en reed het grootste deel van de wedstrijd solo aan de leiding. Op het zware Belgische parcours bleek ze opnieuw een maat te groot voor de rest van het veld.

Brand drukt haar stempel op veldritseizoen

Met haar optreden in Dendermonde boekte Brand haar achtste overwinning in de wereldbeker dit seizoen. Van de zeven eerdere wereldbeker-wedstrijden won ze er zes, één wedstrijd liet ze aan zich voorbijgaan. In totaal staat de teller deze winter inmiddels op vijftien zeges.

Achter Brand werd vooral gestreden om de podiumplaatsen. Landgenote Puck Pieterse finishte als tweede, terwijl de Française Amandine Fouquenet de derde plaats opeiste. Voor Brand betekent de overwinning opnieuw een bevestiging van haar dominantie dit seizoen. In een winter waarin ze week na week haar stempel drukt, bleef ook Dendermonde niet gespaard.

Brand zet topvorm door na kerst

Dat Brand ook in Dendermonde weer de sterkste was, sluit aan bij wat ze zelf al na haar wereldbekerzege in Gavere vertelde. Rond de kerstdagen nam ze bewust even gas terug. "Dat was ook wel fijn. Ik heb een glas wijn op, maar dat is al weer een paar dagen geleden. Bij de vol-au-vent", zei de 36-jarige toen met een lach.

Die korte pauze deed haar zichtbaar goed. "Neem je tijd aan tafel, herstel goed, voed je lichaam en wees klaar om vol gas te gaan wanneer het tijd is", schreef Brand op Instagram, waar ze zich ook achter de barbecue liet zien. Die aanpak werpt haar vruchten af, zo blijkt na haar zege in Dendermonde.