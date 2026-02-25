Een hard gelag voor wielrenner Neilson Powless. De Amerikaan, die vorig jaar nog in zijn eentje afrekende met een trio Visma | Lease a Bike-renners, is onder het mes gegaan. Daardoor is hij maanden uitgeschakeld en mist Powless het gehele wielervoorjaar.

Powless staat bekend als één van de betere renners in de voorjaarsklassiekers. Afgelopen seizoen zorgde hij nog voor een daverende stunt in een direct duel tijdens Dwars Door Vlaanderen met liefst drie rijders van de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike. In een kopgroep met verder Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson en Wout van Aert was het Powless die zegevierde.

Operatie

Dit jaar hoopte de Amerikaanse rijder van EF Education-EasyPost opnieuw voor succes te zorgen in de voorjaarsklassiekers, maar daar kan een streep doorheen. De 29-jarige wielrenner heeft namelijk een operatie ondergaan aan zijn linkerknie. Daar moest wat ontstoken weefsel worden verwijderd.

In een bericht op de officiële kanalen van de roze wielerploeg meldt Powless zijn voorlopige afwezigheid. "Ik had een plan met wedstrijden waarop ik mij wilde richten en waarin ik goed wilde presteren. Dus dit is een grote teleurstelling", zo begint de Amerikaan. "Deze lente zal een herstelperiode voor me zijn. Ik zal kijken naar mijn teamgenoten op tv en extra tijd met mijn familie doorbrengen. Hopelijk krijg ik wat extra motivatie en kan ik energie opdoen voor de tweede helft van het seizoen.”

'Duidelijk herstelplan'

"Dit is niet iets waardoor ik er heel lang uit zal liggen, maar we moeten er wel voorzichtig mee omgaan", vervolgt Powless. "Het zal een paar maanden duren voordat ik weer een wedstrijd kan rijden, maar het is fijn om een ​​duidelijk herstelplan te hebben.” Deelname aan de Tour de France lijkt niet in gevaar te komen.

Tijdens de winterperiode had Powless al problemen aan zijn knie. Daardoor begon het seizoen voor de Amerikaan later dan gepland. Uiteindelijk maakte hij zijn opwachting in de Tour de la Provence, maar daar moest Powless na drie etappes opgeven.

Specialist

Powless staat bekend als echte specialist in de voorjaarsklassiekers. Vaker wel dan niet is de Amerikaan in zijn roze tenue te zien in de finales van de grootste wedstrijden. In zowel Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen én Luik-Bastenaken-Luik was hij goed voor een top 10-notering. Naast Dwars Door Vlaanderen was Powless ook al een keer de beste in de Clásica San Sebastián.