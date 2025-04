Teamwork Visma helemaal voor niks: Nederlandse wielerploeg faalt 3 tegen 1 in Dwars Door Vlaanderen

Neilson Powless heeft Dwars Door Vlaanderen gewonnen. Visma | Lease a Bike was oppermachtig, maar kreeg de rijder van EF mee bij de ontsnapping. Wout van Aert moet het doen met een tweede plek, terwijl hij juist door zijn ploeg werd klaargestoomd voor de zege.

Op een kilometer of 25 van de eindstreep zette Team Visma | Lease a Bike een aanval op, met van Aert, Matteo Jorgenson en Tiesj Benoot. De enige wielrenner die zij meekregen was Powless van EF, als Amerikaan landgenoot van Jorgenson. Laatstgenoemde won Dwars Door Vlaanderen vorig jaar.

Jorgenson en Benoot wilden Van Aert lanceren, maar Powless ging er op de streep met de zege vandoor. Het betekent de derde overwinning van de Amerikaan in een klassieker, nadat hij eerder al Clásica San Sebastián (2021) en de Ronde van Piemonte (2024) won. In 2023 werd Powless al derde bij Dwars Door Vlaanderen.

Reactie van de winnaar

Voor de 28-jarige Powless was het pas zijn tweede overwinning op WorldTourniveau. De winnaar van de Clásica San Sebastián in 2021 kon het amper geloven."Ook al voelde ik me heel sterk, ik dacht dat ik voor de tweede plaats reed", vertelde Powless in het flashinterview.

"Ik heb een moeilijk voorjaar gehad en ben blij dat ik op dit niveau terug ben. Ik had niet gedacht dat ik Wout kon kloppen in de sprint. De ploegleiding vroeg zich ook af of ik mee moest rijden, maar ik voelde me goed. Dit is mijn grootste zege tot nu toe."

Ongeloof om bizarre finish in Vlaamse klassieker: 'Holy moly, dit is waanzinnig! Hoe kan dit?' De Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike kan zichzelf wel voor de kop slaan na Dwars Door Vlaanderen. Een zeker lijkende overwinning in de Vlaamse klassieker werd volledig weggegooid in de laatste 100 meter. Op de finish konden de commentatoren hun ogen niet geloven en schreeuwden ze het uit van verbazing.

Ongeloof om bizarre finish

De commentatoren bij Eurosport gingen helemaal los nadat Powless de overwinning voor de neus van de Visma-renners weggreep. "Wat je denkt dat niet kán gebeuren, gebeurt toch. Ze hebben zich met z'n drieën laten vloeren. Dit is bizar, holy moly. Wie had dat nou kunnen bedenken? We zitten op het gemakje naar de sprint te kijken met het idee dat het wel goedkomt. Maar wat hebben we net gezien? Powless heeft nog nooit in zijn leven een sprint gewonnen en nu klopt hij één van de beste klassiekersprinters van de wereld."

Mathieu van der Poel

Grote afwezige was Mathieu van der Poel, winnaar van Dwars Door Vlaanderen in 2019 en 2022. Hij had de eerste mannelijke wielrenner ooit kunnen zijn die de koers drie keer op zijn naam schreef.