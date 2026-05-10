Zondag wordt de derde etappe van de Giro 'd Italia gereden. Het is een vlakke rit en daarom zullen vooral de ploegen met sprinters proberen de boel naar hun hand te zetten. Ook is dit de laatste rit op Bulgaarse bodem bij deze Ronde van Italië. Volg de ontwikkelingen hier live.

De derde etappe begint in Plovdiv en voert het peloton naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Onderweg komen de renners een klimmetje tegen van de tweede categorie naar 1300 meter hoogte. Wie weet komt er nog vuurwerk in deze 174 kilometer lange etappe, voordat er maandag een rustdag is en de hele meute zich naar Italië verplaatst.

Stand van zaken in de Giro

Wielerploeg UAE Team Emirates is ook Adam Yates kwijtgeraakt in de Giro d'Italia. De 33-jarige Brit, die zaterdag in de tweede etappe al met veertien minuten achterstand binnenkwam door de gevolgen van een zware valpartij, heeft symptomen van een hersenschudding. Zaterdag stapten ploeggenoten Jay Vine en Marc Soler al af na hun betrokkenheid bij de massale crash in het peloton.

De Australiër Vine hield daar een hersenschudding en een elleboogbreuk aan over, zo meldt zijn ploeg zondag. De Spanjaard Soler kampt met een bekkenbreuk. Beiden hoeven vooralsnog niet te worden geopereerd. Yates en Vine waren bij UAE Team Emirates de mannen voor het klassement na het afzeggen van de Portugees João Almeida. De ploeg lijkt nu alleen nog voor ritzeges te kunnen gaan met de vijf overgebleven renners Jan Christen, António Morgado, Jhonatan Narváez, Igor Arrieta en Mikkel Bjerg.

