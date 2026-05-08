Dylan Groenewegen had zijn zinnen gezet op ritwinst in de eerste etappe van de Giro d'Italia. En de daarbij horende roze leiderstrui natuurlijk. Maar die ambities konden na een chaotische slotfase de prullenbak in.

Groenewegen kwam met veel vertrouwen naar Bulgarije, waar de eerste drie etappes plaatsvinden. De organisatie had gekozen voor een vlakke openingsrit, waardoor het venijn in de staart zat. Het opgefokte peloton ging hard door de straten van Burgas en daar ging het vlak voor de streep flink mis.

Een renner van Uno X-Mobility smakte tegen de grond. Dat zorgde voor een dominio-effect daarachter. Ook Groenewegen was de pineut. De renner van Unibet Rose Rockets kon geen gooi doen naar de eerste roze trui trui van deze Giro d'Italia. Dat gold ook voor onder anderen Jonathan Milan van Lidl-Trek. Van het onthoofde groepje won Paul Magnier (Soudal Quick-Step) de sprint, voor Tobias Lund Andresen uit Denemarken en de Brit Ethan Vernon.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

Het zorgt ervoor dat de 22-jarige Fransman zaterdag in het maglia rosa mag rijden in de tweede etappe van Burgas naar Tarnovo. De sprinter van Soudal Quick-Step is ook houder van de punten- en witte trui. Magnier kan natuurlijk geen drie truien aan. Lund Andresen staat tweede achter Magnier in zowel het punten- als jongerenklassement. De blauwe bergtrui is voor Diego Sevilla van Team Polti VisitMalta.

