Het is eindelijk tijd voor de 109de editie van de Giro d'Italia! De komende drie weken barst de strijd om de iconische roze trui weer helemaal los. De eerste drie etappes vinden plaats in Bulgarije, waarna het hele circus naar Italië trekt. Alle ogen zijn gericht op favoriet Jonas Vingegaard, maar er liggen ook genoeg kansen op Nederlands succes in het verschiet.

Jonas Vingegaard is als torenhoge favoriet afgereisd naar Bulgarije om daar zijn jacht op de ultieme wielertrilogie te voltooien. De Deen van Visma | Lease a Bike maakt bovendien zijn debuut in de Giro. Verder doen er nog een boel outsiders mee, zoals de jonge Italiaan Giulio Pelizzarri en Adam Yates. Toch lijken alle ogen vooral op Vingegaard te zijn gericht.

De Nederlandse hoop op een goed klassement is Thymen Arensman. De sterke klimmer won afgelopen jaar nog twee etappes in de Tour de France en kan op veel vertrouwen rekenen van zijn ploeg. Hij is één van de twee kopmannen van Team Netcompany Ineos, samen met Egan Bernal. Verder liggen er ook nog dagsuccessen klaar voor de verschillende topsprinters. Onder meer de Nederlanders Dylan Groenewegen, van Unibet Rose Rockets, en Casper van Uden van Picnic-PostNL hopen op een overwinning én op de roze trui.

Waar kan ik de Giro d'Italia live bekijken?

De Giro d'Italia wordt de gehele drie weken live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max. Iedereen in Nederland en België kan de koers daarop volgen. Bovendien heeft Eurosport voormalig Giro-winnaar Tom Dumoulin weten te strikken voor de nabeschouwing. Op HBO Max is de koers te volgen zonder onderbrekingen.

Voor het eerst in de geschiedenis van het wielrennen begint er een grote ronde in Bulgarije. De eerste drie dagen koerst het peloton door het Oostblok, waarna het peloton naar Italië trekt. Alle wegen leiden immers uiteindelijk naar Rome. In de eerste week liggen er meerdere kansen voor de sprinters, maar daarna wordt het echt aanpoten. Zoals gebruikelijk is in de Giro, wacht er in de slotweek een heleboel klimwerk. Het venijn zit hem dus in de staart.

Nederlanders in de Giro d'Italia

Het aantal Nederlandse deelnemers is dit jaar hoog. Met 17 landgenoten aan de start is het zelfs een evenaring van het record. Naast de sprinters Groenewegen en Van Uden, liggen er meer kansen op dagsucces. Zo wil Wout Poels zijn trilogie der etappeoverwinningen in de grote rondes maar wat graag vervolmaken. Ook Arensman hoopt, naast een goed klassement, op een dagzege. Het belooft hoe dan ook een wekenlang spektakel te worden in Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover